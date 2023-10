Konsulê Giştî yê Hindistanê li Hewlêrê: Em pêwendiyên xwe ligel Herêma Kurdistanê bipêş dixin

Navenda Nûçeyan (K24) – Konsulê Giştî yê Hindistanê li Hewlêrê ragihand, pêwendiyên Herêma Kurdistanê û Hindistanê gelek baş in û ew dixwazin pêwendiyên bazirganî û çandî di navbera wan de bipêş bixin.

Konsulê Giştî yê Hindistanê li Hewlêrê Madan Gopal ji K24ê re ragihand, çend cure vîzeya Hindistanê ji bo welatiyên Kurdistanê hene û ji bo hemû kesên ku ji bo çareseriya bijîşkî serdana Hindistanê dikin, asankariyê dike.

Gopal got: “Pêwendiyeke me ya gelek baş bi Hikûmeta Herêma Kurdistanê re heye. Fermangeha Pêwendiyên Derve her tim alîkar û piştevan e. Ew pirsgirêkên me çareser dikin û alîkariya me dikin.”

Konsulê Giştî yê Hindistanê li Hewlêrê tekez kir, “em dixwazin pêwendiyên xwe ligel Hikûmeta Herêma Kurdistanê baştir bikin, em hewl didin ku hevkariyên xwe yên kulturî zêdetir bikin.”

Herwiha got: “Em têkiliyên bazirganiyê jî pêş dixin. Herî dawî li vir Pêşangeha Agropak bi beşdariya nêzî 50 kompanyayên Hindistanê yên di sektora çandiniyê de baş derbas bû. Ev jî pêşketina têkiliyên bazirganiyê nîşan dide.”

Duhî 2ê Cotmehê li Parka Samî Abdul Rahman merasîmek danîna tacegulan bi boneya 154emîn salvegera jidayikbûna Mahatma Gandî û 77emîn salvegera serxwebûna Hindistanê hat lidarxistin. Li Silêmaniyê her du salveger li parka Hawarî Şar li ber peykerê Gandî hatin bibîranîn.

Mohandas Karamchand, yan Mahatma Gandî (1869-1948) yek ji mezintirîn serkirdeyên siyasî yên sedsala 20an bû ku bi awayekî dûr ji tundûtûj Hindistanê ji bin desthilata Brîtanîyayê rizgar kir. Hindî jî Gandî wek bavê xwe yê netewî dizanin.