8 birîndarên din ên şewata Hemdaniyê canê xwe jidest dan

Navenda Nûçeyan (K24) – Heşt birîndarên din ên bûyera şewata qezaya Hemdaniyê ya li parêzgeha Neynewayê duhî duşemê canê xwe jidest dan û îro bi xakê hatin spartin.

Li gor zanyariyên peyamnêrê K24ê, 8 birîndarên bûyera Hemdaniyê ku duhî ji ber giraniya birînên xwe canê xwe jidest dabûn, îro li goristana Qiyame ya qezaya Hemdaniyê hatin veşartin.

Peyamnêrê me da zanîn, bavê bûka Hemdaniyê (Henîn Riyaz) jî yek ji wan kesên ku duhî canê xwe jidest da bû.

Derengê şeva 26ê Îlona 2023an, li qezaya Hemdaniyê ya li parêzgeha Neynewayê di merasîma dawetê de şewat derket, di encamê de jî zêdeyî 100 kesî canê xwe ji dest dan û bi sedan kes jî birîndar bûn.

Vê bûyerê karvedanên mezin li ser asta Iraq û cîhanê li pişt xwe anîn û malbatên qurbaniyan daxwaz dikin ku her kesê di vê karesatê de berpirs be, were dadgehkirin.

Roja1ê Cotmehê Serokê Komîteya Lêkolînê ya derbarê bûyera Hemdaniyê Lîwa Seid Faleh gotibû, bûyer ne bi qestî bûye û ji ber yariyên agirîn û kelûpelên ku ji bo xemilandina holê hatine bikaranîn, pêk hatiye.

Lê Patriyarkê Dêra Katolîk a Kildaniyan li Iraq û Cîhanê Kardînal Luîs Sako dibêje, sedema karesata Hemdaniyê ne yariyên agirîn bû, belkû destek li pişt wê ye û bi mebest ev karesat kiriye.