Qaymeqamê Sîdekanê: Ji ber bordumanan metirsiya berdana gelek gundan heye

Navenda Nûçeyan (K24) – Devera Biradostê li sinorê îdareya Soranê sêgoşeya sinorî ya navbera Îraqê, Îranê û Tirkiyeyê ye. Danana bingeh û baregehên PKKyê li wê deverê bihane dane Tirkiyeyê û 40% ew dever ji ber bordumanên berdewam ên balafirên Tirkiyeyê berdayî ye.

Faxir Şêxo, xelkê gundî, ji bo Kurdistan24ê ragehand, “Xelk li vê derê berdewam di nav tirsê û nîgeraniyê de ye. Ji ber vê rewşa ku li vî sinorî heye, em nikarin jiyaneke asayî biborînin. Em qet nizanin em dê kengî bên borduman kirin û kengî balafir dê êrîşê bike, malbatên me herdem di nav tirsê de ne, bi şevê ku bêhna xwe didin nizanin sibe dê çi biqewime. Ji bo mînak, par vê demê dibistan ji ber bordumanan hatibû daxistin”.

PKKyê devera Biradostê kiriye cihê çalakiyên xwe û bi sedan bingeh û baregehên xwe lê damezrandine, vê yekê jî bihane daye Tirkiyeyê û supayê wî welatî zêdebarî topbaran û bordumanên berdewam, vê dawiyê gefên êrîşa bejahiyê jî ji bo ser baregehên PKKyê dike.

Îhsan Çelebî, Qaymeqamê Sîdekanê, ji bo Kurdistan24ê got: Ji sed gundan zêdetir li sinorê me hatine berdan û metirsî li ser gundên din jî heye û bi taybet 20 gundan ku nêzî xeta temasê ya şerê navbera Tirkiyeyê û PKKyê ne. Li hindek cihan bingehên serbazî yên Tirkiyeyê 500 metrekan ji xelkî û avahiyan dûr in, ev jî bûye sedema wê yekê ku her lêkdaneke din an jî her êrîşeke din a bejahiyê ya Tirkiyeyê dê bandoreke xirab li ser gundên nêzî wan deran hebe û îmkana berdana wan gundan zêde ye.

Ji sala 1991ê heta niha nêzî 100 kes ji xelkê devera Biradostê ji ber bordumanên balafiran û topbaranên Tirkiyeyê û TNT-kirina rêyan ji aliyê PKKyê ve şehîd û birîndar bûne û ji 264 gundan 118 gund hatine berdan û metirsiya berdanê li ser 20 gundên din jî yên vê deverê heye.

Devera Biradostê li sinorê îdareya Soranê sêgoşeya sinorî ya navbera Îraqê, Îranê û Tirkiyeyê ye, 40% ev dever ji ber alozî û şerên PKKyê û Tirkiyeyê hatiye berdan û ya mayî jî li jêr tirsê û nîgeraniyê ye.