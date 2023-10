Baştirîn yarîzana voleybolê Melîsa Vargas serdana Meletiyê kir

Navenda Nûçeyan (K24) – Melîsa Vargas, baştirîn yarîzana voleybola cîhanê ku keçeke welatê Kuba ye û xwe wek keçeke Meletiyê dide nasandin, serdana bajarê Meletî kir. Şaredariya Meletî, Melîsa Vargas bi xelata rûmetê xelat kir û got, Melîsa navê kevin yê Meletî ye û ew şanaz in ku Vargas ji Meletî ye. Tîma Voleybolê ya Tirkiyê di yek werzê de sê palewanî bidest xistin ku rola Melîsa roleke sereke bû.

Melîsa Vargas, werzişvana navdara Kubayî, tevî Serokê Federasyona Voleybolê ya Tirkiyê serdana bajarê Meletî kir. Vargas di hemû hevpeyvînan de dibêje, ew xwe wek keçeke Meletî dibîne û hejmara forma wê jî piraniya caran, çar yan jî çil û çar e ku hejmara tabloya Meletî ye. Keça Meletî Vargas ji hêla Şaredariya Meletî ve bi xelata Rûmetê hate xelatkirin.

Şaredarê Meletî Selahatîn Gurkan got: “Melîsa Vargas dibêje, ew şanaz e ku xwe wek keçeke Meletî dibîne. Em bi Drêsa wê ya hejmar 44 û jîrbûna wê şanaz in. Melîsa ji xwe navê destpêkê yê bajarê Meletî ye. Hin caran Melîta hatiye gotin, hin wek Melidya û hin caran jî bûye Melîsa.”

Şaredarê Meletî wek nîşaneya pîrozkirinê û rêzdarî gerdeniyek pêşkêşî Vargas kir. Vargas jî drêsa xwe diyariya Meletî kir.

Yarîzana Voleybolê Melîsa Vargas got: “Merheba Meletî, ez kêkfxweş im ku li vê derê me. Bo pêşwazîkirina we gelek spas dikim. Hêvî dikim, piştî erdhejê Meletiya me, bajarê me yê delal wek berê xweşik bibe û birînên xwe bipêçe. Em hemû yek malbat in û ji bo Meletî li vê derê ne.”

Vargas di lîga miletan, palewantiya Ewropa û vavartinên olîmpiyatan de wek “yarîzana herî Binirx” MVP hate hilbijartin. Tîma Voleybola Tirkiyeyê di yek werzê de sê palewanî bidest xistine ku piraniya hejmaran ji hêla Melîsa Vargas ve hatine tomarkirin.