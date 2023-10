LIyod Austin: Em di eynî demê de piştevaniya Ukraynayê û Israîlê dikin

Navenda Nûçeyan (K24) – Wezîrê Bergiriyê yê Amerîkayê ji bo piştevanîkirina Israîlê di berhingarbûna Hemasê de gehişt Televîvê û di konfiranseke rojnamevaniyê ya hevpar de bi Wezîrê Bergiriyê yê Israîlê re ragehand, di eynî demê de em piştevaniya Ukraynayê û Israîlê dikin.

Roja Înê, 13ê Cotmeha 2023ê, Wezîrê Bergiriyê yê Amerîkayê LIyod Austin bi Serokwezîrê Israîlê Benjamin Netanyahu û hevkûfê xwe yê Israîlî re kom bû û piştevaniya welatê xwe ji bo Israîlê tekez kir.

Austin di konfiranseke rojnamevanî de bi Wezîrê Bergiriyê yê Israîlê Yoav Gallant re ragehand, “Israîl pêdivî çi be, em dê arîkar bin”. Wî herwesa haydarî jî da wan welat û aliyan ên ku bixwazin rewşê di berjewendiya xwe de bi kar bînin.

Wezîrê Bergiriyê yê Amerîkayê got, “îro ez li vê derê me ji bo ku em tiştekî ron bikin, arîkariyên Amerîkayê ji bo Israîlê neliv û neguher in. Em dê bi Israîlê re di hemahengiyeke temam de bin ji bo rizgarkirina wan kesên ku ji aliyê Hemasê ve hatine girtin ku Amerîkayî jî di nav wan de hene”.

Austin behsa wê yekê jî kir, “çi behane ji bo terorê nînin. Her kesekê bixwaze ewlehiya domdirêj li vê deverê hebe, divê Hemasê şermezar û veder bike. Hemas nûnera wî xelkê Filistînî nîne yê ku aştiya dewletê dixwaze. Hemas wekî DAIŞê têniya xwînê û helgirtina kerb û kînê ye”.

Di pareke din a gotinên xwe de, Austin ragehand, ya ku Hemasê kiriye piştî Holokstê xwînelotirîn rûdan bû. Ji bo wan welat û aliyên ku dixwazin vê rewşê li dijî Israîlê bi kar bînin, min tenê yek peyv heye; “mekin”.

Herwesa Austin tekez kir, Amerîka di eynî demê de piştevaniya Ukraynayê û Israîlê dike, herwesa dikare di eynî demê de du armancan bihingêve.