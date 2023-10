Wezîrê Bergiriyê yê Israîlê: Pilana êrîşkirina ser Israîlê li Îranê hatiye danan

Wezîrê Bergiriyê yê Israîlê ragehand, Îran û Hizbula û Hemas yek kom in û pilana êrîşkirina ser Israîlê jî li Îranê hatiye danan.

Roja Înê, 13ê Cotmeha 2023ê, Wezîrê Bergiriyê yê Israîlê Yoav Gallant di konfiranseke rojnamevanî ya hevpar de bi Wezîrê Bergiriyê yê Amerîkayê LIyod Austin re ragehand, “Îran, Hizbula û Hemas yek kom in, her tiştek ji aliyê Îranê ve bû, pere li Îranê hatiye terxankirin, û pilana êrîşê jî her li Îranê hatiye danan”.

Yoav Gallant amaje da wê yekê jî, “giring nîne Îranê gilopa kesk ji bo wê êrîşê hel kiribe an na, ya giring ew e ku pilana wê li Îranê hatiye danan û hizira Îranê ye. Ji bo ku hêzên me jî bersivek hebe, em li benda sedemekê ne ji bo êrîşên xwe”.

Li roja 9ê vê mehê Ajansa Anadolê ya Tirkî Belva kiribû, Serokkomarê Tirkiyeyê Receb Teyîb Erdogan haydarî da Serokê Israîlê Isaac Herzog ji bo êrîşa heremekî ya supayê Israîlê bo ser Kertê Xezzeyê.

Li gor amarên medyayên Israîlê, heta seet 15:45 ê îro roja Înê, nêzî hezar û 300 Israîliyan ji serbaz û welatiyên sivîl hatine kuştin û nêzî du hezar û 700 kesên din jî birîndar bûne. Li beranberî wê jî, li dû amarên saxlemiyê yên Xezzeyê, di encama êrîşên Israîlê bo ser Kertê Xezzeyê de, hezar û 537 welatiyên Filistînî hatine kuştin û zêdetirî şeş hezar kesên din jî birîndar bûne.

Amarên Neteweyên Yekgirtî jî dibêjin ku 423 hezar kes li Kertê Xezzeyê bê hal û mal bûne û ji bo xweparastinê ji êrîşên supayê Israîlê xwe di penagehan de heşar daye. Herwesa zêdetirî 150 Israîliyan û welatiyên welatên din ji aliyê çekdarên Hemasê ve hatine girtin.