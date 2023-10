CHPiyên Diyarbekirê: Ji ber ku Kiliçdaroglu Kurd e em piştgiriya wî dikin

Diyarbekir (K24) – Nakokiyên nav CHPê berdewam in, Rêveberiya CHPê ya Diyarbekirê bi awayekî aşkere amaje kir, ji ber ku Kemal Kiliçdaroglû Kurd e, ew ê piştgiriya wî bikin, li aliyê din jî kesên ji CHPê îstîfa kirine dibêjin, ev pêvajo dê zirarê bide CHPê.

Kongreya 38. a Partiya Komarî ya Gel (CHP) ya Asayî dê 4 û 5ê Mijdarê de were lidarxistin, di kongreyê de dê hilbijartina serokatiya CHPê jî were kirin û di vê pêvajoyê de di nav CHPê de hem nîqaş zêde dibin û hem jî rêveberiyên bajaran ên CHPê jî rengê xwe diyar dikin. Rêveberiya CHPê ya Diyarbekir dibêje, ji ber ku CHP partiyek demokratîk e nîqaş tê de tên kirin û her alî bi awayekî serbest nêrîna xwe parve dike. CHPya Diyarbekirê diyar jî dike, ew ê di hibijartina serokatiya CHPê de piştgiriya kîjan aliyî bikin.

Serokê Rêxistina CHPê yê Diyarbekir Abdullah Atîk ji K24ê re got: “Ji ber ku ew Kurd e, emê di kongreyê de piştgiriya Kemal Kiliçdaroglû bikin. CHP partiyek demokratîk e û her kesê ji xwe bawer be dikare bibe namzet. Yên îstîfa kirine jî ji ber ku rêveberiyê de cih negirtin îstîfa kirin. Li Diyarbekirê dengê me zêde bûye, di ser 100 hezarî re ye.”

Di pêvajoya kongreyên bajaran û kongreya serokatiya CHPê de aloziyên nav CHPê jî xwe bêhtir didin der ku kesên ji CHPê îstîfa kirine jî dibêjin, ev pêvajoya ku alozî her ku diçe kûrtir dibin, dê zirarê bide CHPê û divê hember vê rewşê gavên ciddî werin avêtin 150 kesan ji CHP ya Diyarbekirê îstîfa kiribûn.

Ergîn Bayram ku ji CHPê îstîfa kiriye dibêje: “Me ji CHPê îstîfa kir ji ber ku rewş xirap bûbû û derfeta siyasetê nemabû. Ev rewş zirarê dê bide CHPê. Divê hember vê rewşê CHP jî gavên ciddî bavêje. Wisa biçe dê îstîfa zêdetir jî bibin.”

Bi nêzîkbûna kongreya CHPê re, aloziyên nav CHPê kûrtir dibin. Diyar dibe ku Rêveberên CHPê yên Bakurê Kurdistanê piştgiriya Kemal Kiliçdaroglû dikin, rêveberiyên CHPê yên Rojavayê Tirkiyeyê jî piştgiriya bloka Ozgur Ozel û Ekrem Îmamoglû dikin.