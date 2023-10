Wezîrê Bergiriyê yê Israîlê: Em dê di sê mehan de Hemasê nehêlin

Navenda Nûçeyan (K24) - Wezîrê Bergiriyê yê Israîlê ragehand ku êrîşa bejahiyê ya çaverêkirî bo ser Kertê Xezzeyê dê çend mehan vekêşe.

Wezîrê Bergiriyê yê Israîlê Yoav Gallant îro roja Yekşemê, 22ê Cotmeha 2023ê, ragehand, êrîşa bejahiyê ya çaverêkirî bo ser Kertê Xezzeyê mimkin e sê mehan vekêşe. Herwesa wî got: Em dê bi vê êrîşê Bizava Hemasê nehêlin.

Wezîrê Bergiriyê yê Israîlê herwesa got: Hemî alî dizanin em çawa karan bi hûrî û giranî dikin. Ji bo nehêlana Hemasê, mimkin e ji mehekê heta sê mehan vekêşe.

Piştî ku çekdarên Bizava Hemasê ya Filistînî li Kertê Xezzeyê zêdetirî pênc hezar moşekan avêtin Israîlê û têla sinorî ya navbera Kertê Xezeyê û komelgeha Cihûyan birî û êrîşa bejahiyê jî kir ser Israîlê, supayê Israîlê jî wekî bersivek rojane Kertê Xezzeyê bombebaran dike.

Li gor amara medyayên Israîlî, heta niha zêdetirî hezar û 400 Israîliyan ji serbaz û welatiyên medenî hatine kuştin û nêzî sê hezar kesên din jî birîndar bûne.

Li beranberî wê yekê jî, li gor amarên Tendirustiya Xezzeyê, di dema 16 rojên êrîşên Israîlê bo ser Kertê Xezzeyê de, çar hezar û 651 welatiyên Filistînî hatine kuştin ku hezar û 873 ji wan zarok in, hezar û 23 jin in, 187 pîr û kal in û 14 hezar û 245 kesên din jî birîndar bûne.

Tendirustiya Xezzeyê ragehandiye ku 70% ji qurbaniyên êrîşên Israîlê li Kertê Xezzeyê jin û zarok in.