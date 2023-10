Parêzgarê Dihokê: Hikûmeta Iraqê rê nade em çavkaniyên xwe yên sirûştî bikar bînin

Navenda Nûçeyan (K24) – Parêzgarê Dihokê radigihîne, “Herêma Kurdistanê têra wê ji samanên sirûştî heye, eger em derxin û bifiroşin, em destê xwe dirêjî ti aliyekî nakin”.

Rêxistina Navdewletî ya Yekîtiya Şaredariyên Holanda – VGN bi hevahengî bi her du rêveberiyên giştî yên şaredarî û tendirustiya bajarê Dihokê re, îro 30î Cotmehê konferansek bi navê “Paşmayên Bijîşkî, Astengî û Derfet” saz kir.

Parêzgarê Dihokê Elî Tatar di konferansê de ragihand: “Eger em bixwazin jîngeheke me ya pak hebe, berî her tiştî divê gelê me bi me re hevkariyê bike. Çawa ku em malên xwe diparêzin û pak dikin, divê em welatê xwe jî pak bihêlin û biparêzin.”

Elî Teter got jî: “Çavkaniyên me yên sirûştî yên bêsînor hene, lê mixabin hikûmeta Iraqê rê nedaye ku em wan bi awayekî baş bikar bînin, ji ber wê jî di dema borî de em rastî gelek qeyranan hatin.”

Amaje bi wê jî kir: “Weke Herêma Kurdistanê, têra me ji samanên sirûştî heye. Lê mixabin siyasetek heye ku nahêle em çavkaniyên xwe yên sirûştî (petrol, gaz û maden) bikar bînin, ne jî bifroşin û hikûmeta Iraqê serederiyeke destûrî û yasayî jî bi me re nake.”

Herwiha got: “Em dixwazin hemû bajarên din ên Iraqê weke bajarên Herêma Kurdistanê bên avedakirin û pêşxistin û gelê Iraqê di nav xweşî, serbilindî û aramiyê de bijî.”

Parêzgarê Dihokê got jî: “Çawa ku me (Hikûmeta Herêma Kurdistanê) her tim piştgiriya hikûmeta federal kiriye, divê ew jî bi heman awayî piştgiriya me bikin; Eger Herêma Kurdistanê di warê geşbûnê de bipêş ketibe, divê Iraq wê pêşkeftinê wek ya xwe bibîne, em jî pêşketina beşên din ên Iraqê wek ya xwe bibînin.”