Mesrûr Barzanî kargeha karton û paketkirinê ya Fabyabê vekir

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî kargeha karton û paketkirinê ya kompaniya Fabyabê vekir û got, “merema me ew e em li Herêma Kurdistanê bikarin hemî pêdivîtiyên xwe li nav Herêma Kurdistanê çê bikin”.

Sibeha îro roja Sêşemê, 31ê Cotmeha 2023ê, Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî kargeha karton û paketkirinê ya kompaniya Fabyabê li Hewlêrê vekir.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di dema vekirina wê kargehê de gotarek pêşkêş kir û got: Em îro li vê derê ne ji bo vekirina vê kargehê ku kargeha çêkirina kartonan û rûkirin û ofsêt û karên kaxezî ye, ku bi rengekî gelek pêşkeftî û bi amraz û teknolojiyaya pêşkeftî hatiye danan. Ez destxweşiyê li we yên rêzdar dikim ku we ev kar kiriye.

Herwesa Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê got: Cihê dilxweşiyê ye ku em dibînin li Kurdistanê kertê pîşesazî ber bi pêş ve diçe û ev dikare ji bo piştevanîkirina kertê çandinê bibe arîkareke baş, ku ev demek e me kariye berhemên cotyaran ên navxweyî bişînin derve. Karêb ji vî rengî arîkariyeke zêde ji bo paketkirin û rûkirina wan tiştan dikin ên ku pêdivî ye em wekî brandên Kurdistanî yên berhemên xwe bişînin derve.

Mesrûr Barzanî dibêje, “berhemên me tameke taybet heye û zêde tên xwestin. Ew maye ku em bi rengekî baş wan paket bikin û rû bikin û em bikarin wan bişînin derve. Ev rengê kargehan dikarin gelek arîkar bin ku em vî karî bikin. Wekî ez dizanim, yadaştnameya hevfehimandinê bi wezareta çandinê û çavkaniyên avê ya Herêma Kurdistanê re heye, ku ev arîkareke zêde ye ji bo berhemên navxweyî yên Herêma Kurdistanê. Li beranberî wê jî, Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî dikare zêdetir arîkariya kertê pîşesaziyê bike”.

Serokwezîr tekezê dike, “merema me ew e em li Herêma Kurdistanê bikarin hemî pêdivîtiyên xwe li nav Herêma Kurdistanê çê bikin, ku ev dê gelek derfetên karî jî ji bo xelkî peyda bike. Wekî ku min bihîsîtiye, derfetên karî ji bo bi sedan ciwanan li vê derê peyda bûne. Ev jî cihê hêvîdarî û dilxweşiyê ye”.

Mesrûr Barzanî di pareke din a gotara xwe de got, “ya ku li ser hikûmetê pêdivî ye ew e ku em piştevanî û akrîariya kertê taybet bikin. Hêviya me ew e ku bi arîkariya hikûmetê, kertê giştî bi kertê taybet re, em bikarin hemî pêdivîtiyên Herêma Kurdistanê dabîn bikin û roj bi roj Kurdistanê ber bi pêş ve bibin”.

Kompaniya Fabyabê ya Almanî xwediya pirojeyê Gold Boxê ye li Îraqê, ji bo qudîkkirin û paketkirina kartonan. Pirojeyê Gold Boxê xwediyê destûra weberhênanê ye, bi hejmara 1123 li roja 12/4/2022ê.

Ev piroje dikare di mehekê de 20 milyon metrên ducarkî yên kartonan berhem bîne. Rûberê vê pirojeyê jî 40.350 metrên ducarkî ye û li rêza yekê li Îraqê û li rêza şeşê li ser astê welatên kendavî tê.

Ev piroje dikare hemî rengên kartonan, yên pîşesazî û çandinê û xwerakî, berhem bîne û ji bo vê yekê jî dikare kartonan ji bo tevaya kargehên Kurdistanê û naverast û başûrên Îraqê çê bike.

Pirojeyê Gold Boxê derfetên karî ji bo 250 kesan peyda kirine û nêzî 2.5 mêgawatên karebayê bi kar tîne.