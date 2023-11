Mesrûr Barzanî: Hikûmeta Herêma Kurdistanê erkên xwe yên ji bo dabînkirina mafên darayî bicih aniye

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî û Balyoza Amerîka li Iraqê Alina Romanowski derbarê civîna xwe de, li ser tora civakî ya “X” peyam belav kirin.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî got: “Min îro ji Balyoza Amerîka li Iraqê re ragihand, Hikûmeta Herêma Kurdistanê erkên xwe bi cih aniye û hemû amadehiyên pêwîst ji bo dabînkirina mafên darayî yên federalî nîşan daye. Ti behaneyek ji bo paşxistinê nîne. Mafê me di darayîya federalî de heye.”

Ji aliyê din ve Balyoza Amerîka li Iraqê Alina Romanowski li hejmara xwe yê “X” nivîsî: “Min îro serdana Herêma Kurdistana Iraqê kir, da ku tekezî li ser sozên Amerîkayê li navçeyê bikim.”

Romanowski nivîsî: “Em ji berdewamiya hevrêziya di warê ewlehî û hevkariyê de dilniya ne, ji bo rêgirtina li êrîşên li ser berjewendiyên Amerîkayê.”

I told @USAmbIraq today that the KRG has met its duties and provided all the visibility necessary to secure federal payments. There is zero excuse for delays; we have a right to regular federal payments. pic.twitter.com/A9a86Llr8x