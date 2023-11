Elî Ewnî: Em dixwazin ezmûna pêşketina Kurdistanê veguhêzînin bajarên Iraqê jî

Navenda Nûçeyan (K24) – Endamekî Komîteya Navendî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) got: “Divê desthilatdarên Iraqê sûd ji ezmûna avadanî û ewlehiya Kurdistanê werbigirin.”

Endamê Komîteya Navendî ya PDKê Elî Ewnî di kongreyeke rojnamevanî de behsa neşandina bûdce û mûçe ji aliyê hikûmeta Iraqê ve, bangeşeya hilbijartinên encûmenên parêzgehên Iraqê û çend mijarên din kir.

Elî Ewnî ragihand: “Biryarderên Bexdayê naxwazin xizmetguzariyê ji gelê xwe re bikin. Ew rê nadin ku em jî xizmeta gelê xwe bikin, astengiyan çêdikin, bûdceyê naşînin û naxwazin avadaniya niha ya Herêma Kurdistanê berdewam bike.”

Endamê Komîteya Navendî ya PDKê got jî: “Em dixwazin ezmûna avedanî, ewlekarî û pêşketina Kurdistanê veguhêzînin Mûsil, Enbar û bajarên din ên Iraqê. Em daxwazê ​​ji biryarderên Iraqî dikin ku werin û ji vê ezmûnê sûd werbigirin.”

Biryar e hilbijartinên encûmenên parêzgehên Iraqê (ji bilî baharên Herêma Kurdistanê) di roja 18.12.2023an de bên kirin.

Di vê derbarê de Elî Ewnî got: “Namzedên me li Mûsilê ofîsek ji bo bangeşeya hilbijatinan vekirine. Lê Heşda Şeibî li kêleka wan navendek danî, da ku namzedên me nekaribin bi rêk û pêk bangeşeya xwe bikin. Ev ne reftara dewletbûn û demokrasiyê ye.”