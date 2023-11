Heta niha 200 posterên kandîdan li Kerkûkê hatine şêwandin

Kerkûk (K24) – Ji destpêka bangeşeya hilbijartinan ji bo civatên parêzgehan heta niha, zêdetirî 200 posteran li Kerkûkê hatine dirandin û piraniya wan jî yên tax û deverên Kurdan in. Welatiyên Kurd wesa difikirin ku ev pilanek e ji bo têkdana navbera aliyên Kurdan. Civata Bilind a Dadwerî li Îraqê di derheqa dirandina wêneyên kandîdan de xwe nerazî kiriye û daxwaza girtina wan kesan dike yên ku wî karî dikin.

Li cihên giştî wêne û posterên kandîdan nehatine şêwandin, lê li hindek tax û deverên Kurdan hatine şêwandin. Şeva borî li bazarekê taxa Penca Elî hemî wêne û posterên kandîdan hatine şêwandin.

Hindek welatiyên Kurd li Kerkûkê şêwandina posterên kandîdên Kurdan wekî karekê kirêt wesifand û amaje da wê yekê ku destek li pişt vî karî heye û armanc jî têkdana navbera aliyên Kurdan e.

Arîkara Serokê Mekteba Rêkxistinê ya Kerkûk-Germiyanê ya PDKyê Lîza Felekedîn Kakeyî ji K24ê re ragehand: Tiştekî pêşbînîkirî bû ku berbest ji bo kandîdên me bên çêkirin û bên bêzarkirin. Me biryar daye guh nedin van mijaran ji ber ku ew nikarin bi şêwandina posterên kandîdên me îradeya me û dengerên me bişkînin.

Ji destpêka bangeşeya hilbijartinan ji bo civatên parêzgehan li Kerkûkê heta niha, zêdetirî 200 poster û wêneyên kandîdan li Kerkûkê hatine dirandin. Ev hewa dirandina posteran zêdetir ji kandîdên PDKyê girtiye.

Zêdebûna şêwandina poster û wêneyên kandîdan wesa kiriye ku Civata Bilind a Dadwerî li Îraqê biryarê ji bo aliyên ewlehiyê yên Kerkûkê bişîne ku her kesekê wêne û posterên kandîdan bidirîne bê girtin, lê heta niha hêzên ewlehiyê çi kesek negirtiye.