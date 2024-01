Serok Barzanî: Hûn dikarin me bikujin lê hûn nikarin îradeya me ji me bistînin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Barzanî li ser êrîşên moşekî yên li ser Hewlêrê peyamek pêşkêşî raya giştî kir, ev deqê wê ye:

Bi navê Xudayê mezin û dilovan

Hemî alî haydar in, her ji sala 2020ê heta niha bi dehan caran bajarê Hewlêrê keftiye ber êrîşên nerewa yên moşek û dronên artêşa Pasdarên Îranê û hêzên girêdayî wê. Ew êrîş zulm û neheqiyên eşkere ne li beranberî xelkê Herêma Kurdistanê tên kirin.

Bikerên wan tawanan û aliyên ku li pişt êrîşên li ser Hewlêrê ne gelek baş dizanin ku bêbextî û behane û idîayên wan çi bingeh nînin û ji bo dapoşîna arêşe û giriftên xwe wê destdirêjî û zulmê li dijî Hewlêrê û xelkê Kurdistanê dikin.

Êdî bêhinfirehiya me sinor hene, vaye di dawî êrîş û tawana wan de şeva borî malbateka bêtawan a Hewlêrê hatiye komkujkirin ku em wê tawanê gelek bi tundî şermezar dikin. Goman tê de nîne ku ew êrîş ne merdatî û ne jî şehamet e belkî ji bo tawanbaran zêde şermezarî ye.

Li vê derê gotina min ji bo gelên Îranê ye û me herdem rêz û hurmet ji bo gelên Îranê heye û me destê dostînî û biratiyê jê re dirêj kiriye. Ez dixwazim wan piştrast bikim ku ew behaneyên êrîşker ji bo tawanên xwe yên li dijî Hewlêrê û xelkê Kurdistanê tînin çi esl û esas nînin û ji rastiyê dûr in. ez daxwazê ji we dikim eger êrîşker rêyê bidin we, hûn bi xwe werin û bi çavên xwe li Hewlêrê rastiyan bibînin û bizanin ku tawanbar û êrîşker çawa têkdanê di derheqa gelê Kurdistanê de dikin û idîayên wan bêbingeh in.

Nabe ku ew her li ser wê zulmê berdewam bin û nabe em jî êdî li bernaberî wê stem û neheqiyê bêdeng bin.

Peyama min ji bo bikerên êrîşên moşek û dronên Îranî ev e, şehîdkirina jin û zarokan û xelkê me yê sivîl çi şanazî û serbilindî ji bo we tê de nîne. Hûn dikarin me bikujin lê piştrast bibin ku hûn nikarin îradeya me ji me bistînin.

Pişta gelê Kurdistanê bi Xudê û rewatiya doza wî germ e û Xudê ji hemî zalim û hêzan mezintir e.

Mesûd Barzanî

16ê Çileya 2024ê