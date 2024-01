Mesrûr Barzanî: Nabe êrîşên li ser Hewlêrê bê bersiv bimînin

Navenda Nûçeyan (K24) – Di derheqa êrîşa Pasdarên Îranê li ser Hewlêrê de, Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê di konfiranseka rojnamevanî de li Davosê ragehand, “Di êrîşeka bêbehane û nemerdane de dîsa Hewlêr hat armanckirin, nabe êrîşên li ser Hewlêrê bê bersiv bimînin”.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê got, “Em bi wê hêviyê hatine Davosê ku bi rêya kompaniyan û wan rêzdarên tevlî Mala Kurdistanê bûne, ji bo cara yekê ku em bikarin aborê Kurdistanê pêş bixin û peywendiyên bazirganî yên Herêma Kurdistanê bi welatên cîhanê û kompaniyên navdewletî re berfirehtir bikin, ew bernameyên ku ji bo van çend rojan hatibûn danan bi vî rengî bûn, ez hêvîdar im em bikarin li ser bernameyên xwe berdewam bin, lê wekî ku we bihîst şeva borî di êrîşeka bêbehane û nemerdane da dîsa Hewlêr hat armanckirin, ji verêja wê êrîşê jî çend kesan canê xwe ji dest da û yek ji wan jî kek Pêşrew û kiça wî û hindek kesên din ji malabata wî û hindek welatiyên din bûne û hindek jî birîndar bûne, ez hêvîdar im cihê şehîdan behişt be û birîndar jî zû çare bibin”.

Herwesa Mesrûr Barzanî ragehand, “Ev êrîş û dijminatiyên li beranberî Herêma Kurdistanê çi sedem nînin û bêbehane ne, her tiştekê ji destê me hatî li Herêma Kurdistanê me kiriye, ji bo ku em zêdetir xizmeta xelkê xwe bikin û bi rengekê aştiyane jî peywendiyên xwe bi welatên cîran re pêş bixin”.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê got, “Mixabin, ew êrîş gelek bêsedem in û nabe bi çi rengan bê bersiv bimînin, em hêvîdar in Civaka Navdewletî arîkar be, ji bo ku ew êrîş bidawî bên ên ku tên ser Herêma Kurdistanê û rêyê bidin me ku em bikarin bi aştî û azadî li welatê xwe bijîn”.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî di bersiva pirsyarên rojnamevanan de li ser hebûna hêzên Amerîkayê li Herêma Kurdistanê û Îrqaqê got, “Hêzên Amerîkayê bi lihevkirina Hikûmeta Îraqê li wê derê ne, erkê wan nehêlana terorê ye, hêşta teror li deverê berdewam e, ew êrîşa şeva borî hatiye kirin êrîşeka bêbehane û bêbnigeh e, me pêdivîtî bi hevahengiya navdewletî heye ku em seqamgiriyê ji bo Îraqê vegerînin”.

Di derheqa helwestên welatan de li ser êrîşa moşekî ya li ser Hewlêrê, Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê amaje da, “Me hindek hevdîtin û civîn hene, ev pirs dê bê behskirin. Piştî wan hevdîtinan, dê baştir ji bo me ron bibe, ji bo ku em bizanim helwestên wan welatan dê çi bin”.