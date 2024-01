Mesrûr Barzanî: Ji îro û pê ve em ê karên xwe li ser projeyên xwe duqat bikin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ragihand, ji îro pê ve Hikûmeta Herêma Kurdistanê dê karên xwe yên li ser projeyên xwe duqat bike. Kurdistan ber bi qonaxeke weçerxanê ve diçe.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî li platfoma “X” nivîsî: “Ji îro û pê ve em ê karên xwe yên li ser projeyên xwe yên di sektorên bankî, paredana dîjîtal, enerjî, çandinî û pîşesaziyê de duqat bikin.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî amaje bi wê yekê kir jî: “Kurdistan ber bi qonaxeke weçerxanê ve diçe.”

Our resolve will not be shaken.



From today, we will double down on our aggressive program in banking, digital payments, energy, agriculture and manufacturing.



There is no alternative.



We will transform Kurdistan.#wef24 #KurdistanAtDavos pic.twitter.com/eSxTXj7avM