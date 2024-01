Nêçîrvan Barzanî: Em dixwazin feydeyî ji ezmûna serkeftî ya Estonyayê webigirin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê radigehîne, îşev me civîneka baş bi Serokê Estonyayê re hebû, me behsa pêşxistina peywendiyên Estonyayê bi Îraq û Herêma Kurdistanê re kir, zêdebarî behskirina derfetên arîkariya hevpar û giringiya parastina aramî û seqamgiriya deverê.

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di konfiranseka rojnamevanî ya hevpar de bi Serokê Komara Estonyayê Alar Karis re ragehand, “Me di derheqa êrîşên li ser Hewlêrê û pêşhatên deverê û rewşa mirovî li Xezzeyê û şerê Ukraynayê danûstandin kirin”.

Barzanî herwesa got, “Me rêz û spasiyên xwe ji bo gel û hikûmetên Estonyayê tekez kirin, ku di çarçoveya Hevpeymaniya Navdewletî ya Dijî DAIŞê de arîkariya Îraq û Herêma Kurdistanê kiriye”.

Herwesa got, “Niha jî hêzeka Estonyayê ya serbazî li Herêma Kurdistanê di erkê xwe de ye, şêwirmendî û arîkariyan pêşkêşî Pêşmergeyan dikin, em spasiya wan dikin û destxweşiyê lê dikin”.

Serokê Herêma Kurdistanê herwesa amaje da, “Ji bilî hevpariya me di berhingarbûna terorê û rûbirûbûna demargiriya tundrê de, em li Herêma Kurdistanê dixwazin ji şarezahiya ezmûna serkeftî ya Estonyayê di çend waran de feydeyî werbigirin, wekî warê IT û hikûmeta eliktironî ku ew di vî warî de pêşeng in. ji bo vê meremê, çend caran şandên Hikûmeta Herêma Kurdistanê serdana Estonyayê kiriye”.

Serokê Estonyayê alar Karis îro (Çarşem, 17.1.2024) gehişt Hewlêrê û li Balafirxaneya Navdewletî ya Hewlêrê ji aliyê Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ve hat pêşwazîkirin.