Heman Cîh Heman Jin: Ji bo çîrokek hestyarî vegotinek dorhêl

Ji aliyê: Fîras Hac Mihemed - Filistîn

Ji Dar El-Nuxba li Qahîreyê, nivîskarê kurd ê sûrî yê li Elmanyayê Mahir Hesen vê dawiyê romana “Heman Cîh Heman Jin” çap kir. Nivîskar hinek ji jînenîgariya a xelkên deverê bilêv dike. A bi kesên ku ji dojeha rastiya tal a Sûriyê direve. Ev kurte berhema vegotinê piştî berhema wî ya yekem a vegotinê tê. Romana “Esman ji hembêza min ket” jî par (2023) ji weşanên Dar El-Nuxba derketibû. Di vê romana "Heman Cîh heman Jin" de, romannivîs bi çîroka evîna di navbera du kesan de, vê carê ku lehengê wê romanê ê nivîskar bi navê “Feraşîn” e û di navbera jineke bi navê " Pelşîn” de, taybetmendiyên vegotinê dikişîne.

Her weha di vebêjê de veguhertina cînavê wî û cînavê ez bi kar tîne, tevlîhev dike. Ew rola vebêjerê ku divê di romanê de hebe, wekî ku Roland Barthes bawer dike, û di navbera nivîskar û nivîskar de, bi kar tîne. ku xwendevan carek din veguhêze romana otobiyografî, an jî dibe ku bi gelek referansan bikeve romana “xwe-xeyalê”: sirgûnî li Elmanyayê û rewşa krîza li Sûriyê. Nivîskar Mahir û karakterê sereke(lehengê eomanê) “Feraşîn” her du heman wesfê wan heye: Kurdekî sûrî ku ji ber rewşa welatê xwe neçar bû ku "demkî" koçberî Elmanyayê bibe, û koçî bajarê "Dusseldorf", ku gelek Kurdên Sûriyê li vî bajarî tê de dijîn, û bajarê "Essen. ” Ji aliyê din ve, roman behsa referansên din ên realîst dike, wekî behsa nivîskar û helbestvan Îbrahîm El-Yûsif û xwendina romana “Feraşîn” a romana “Esman ji hembêza min ket” ya heman nivîskarî; Nivîskar Mahir Hesen.

Ev xwe-hebûna nivîskar bi metna destpêkê ya ku romanê dest pê dike, xurtir dike: "Piştre te li xewnên min pirsî, min got: Xewnên min jî bibe, belkî ji te pê ve tiştekî min tune." Tiştek ji vê wateyê di rûpela dawî ya romanê de jî vedigere, dema ku di dawiya romanê de dibêje: “Di dawiyê de jiyana xwe bi hev re domandin û çîroka xwe nivîsandin, bêyî ku yek kêliyek jî bifikire ku ew çîrokek rast e. ” Roman bi dîmena “Feraşîn” dest pê dike ku li yek ji dêrên bajarê Dusseldorfê xatirê xwe ji hevalê xwe ê hatiye kuştin “Aram” dixwaze. Di vê beşê de ew bi tesadufî bi keçeke ku bi bedewiya xwe wî dikişîne nas dike.

Hêdî hêdî mezin dibe heta ku dibîne ku ev keça ku ji hevdîtina yekem pê ve girêdayî bû, xwişka hevalê wî Aram “Pel Şîn” e. Metna vegotinê dide xuyakirin ku Aram ji aliyê kesekî bi navê “Hallaq” ve hatiye kuştin. Çîrok di beşa şeşan de vedigere da ku çareseriya sira li ser axa bajarê Dusseldorfê, ku vegotin jî ji wir dest pê kiriye, temam bike. Demek dirêj di navbera her du xalan de heye, ku ji çar salan zêdetir dirêj dibe, di vê navberê de çîrok jî li gelek cihan, li du bajarên Almanyayê tê belavkirin, û di beşa çaremîn de bûyer li Spanyayê diqewimin, ku Feraşîn li wir winda bû û lê dijî. li bajarekî çiyayî yê biçûk bi navê "Virgiliana".

Dibe ku bûyerên li vî gundî di beşa pêncan de bê ku roman tu nîşanan bide berdewam kirin û bûyer vegeriyan ser asta yekem li Elmanya li bajarê Dusseldorfê. Romannivîs di vê romanê de bi rêya vê bûyera sade û bêtevlihev a ku li çend ciyên diyar diqewime, plana xwe kontrol dike û romannivîs ji bo wê çend kesan hildibijêre. Ew pir taybet û li gorî dirêjiya romanê bû, ku tevî tovê "ruhê dedektîf" ku vebêjer avêtibû nav axa çîrokê, nediket nav hûrguliyan û ev yek kir ku roman bikeve navbera roman û romanê. romana ku hin hêmanên gumanbariyê tê de hene.

Di nav metna vegotinê de li ser evînê, li ser pirtûkan û li ser jinan, ramanên belavbûyî hene, ku hin girîngiya rewşenbîrî dide romanê, lê hîn jî têra xwe negihîştiye, nemaze diyaloga li ser nivîsandin û azadiya jinê ku di beşa duyemîn de di navbera Dîlla û nivîskar "Frraşîn", bi taybetî Li ser rûpelên (28-29). Her çend di metna vegotinê de hin hevokên ku ji bo vegotinên giştî guncan in jî, bi texmîna min, ji xwendina pirtûkan bêtir ji serpêhatiya kesane ya nivîskar diqewime, wek ku di vegotina wî ya di beşa duyemîn de jinek ku ew cara yekem dibîne ku pirtûkek hilgirtiye. di pirtûka xwe ya bi navê “Yekemîn Berhevoka Helbestan” de jî wiha hatiye gotin: “Jinên ku Pirtûk di dest û hembêza wan de ne, xweşiktir xuya dikin” û di behna xwe ya beşa çaran de jî di vegotina “Pelşîn” de heman wateyê dubare kiriye. "Jin heta ku pirtûkan hembêz neke, nabe Padîşah." “Heman Cîh, Heman Jin” romanek xweragiriya hestyarî ye ku xwe dispêre du êşên takekesî û kolektîf ên sirgûnê.

Ev hevoka jêrîn dikare bibe kurteyek kêrhatî ji vê vegotinê re: "Di sirgûniya çavên wê de, ez çawa dikarim ji bo Dûvmeqeskên ku ji tirs û xof yên dengê Cîh direvin, avahiyek ava bikim?" Ev xema ku nivîskar li welatên biyanî hîs dike, wekî jin cihê welat digire, lê nabe dewsa wê, lê di nav “dengiya cihan” de giyanê xemgîn aram dike. Wekî ku nivîskar bi xwe di dawiya romana xwe de dibêje: “Cih, û jin, ku hûrguliyên wê her tiştî vedihewîne, dibe ku ew kêliyên zû û piçûk bin, lê em xwe dirêj û dirêjtir di nav wan de vedişêrin. , sal bi sal, û ew her tiştên ku hene "