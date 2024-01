Kokoreça Diyarbekirê ji bo welatên Ewropayê tê hinardekirin

Diyarbekir (K24) – Xwarina kokoreçê ku ji roviyên pez û dewaran tê çêkirin, ev 20 sal in li Diyarbekirê bûye deriyê debarê. Kargehên ku ji ajalên Bakûrê Kurdistanê deriyeke nû ya debarê vekirine, rojane 15 ton kokoreçê çêdikin û hinardeyê hemû welatên Ewropayê dikin. Ji bilî kokoreçê, tayên neştergeriyê jî tên çêkirin û bi hinardeya van berheman her kargehek rojane 50 trîlyon lîre bi dest dixe.

Kokoreç, xwarineke taybet a ku ji roviyên berx û golikan tê çêkirin e û bi taybetî li Ewropa û gelek bajarên Tirkiyeyê xwarineke jêneger e. Li Bakûrê Kurdistanê, bes li Diyarbekirê karê kokoreçê tê kirin û ji 6 kargehan rojane 15 ton kokoreç tê çêkirin. Tenê li vê kargehê rojane 6 ton kokoreç tê amadekirin û 170 kes jî ji vî deriyî debara xwe dikin. Rêveberê kargehê amaje dikin ku tevkariya qada kokoreçê hem ji aliyê danasîna bajêr ve hem jî ji aliyê aboriyê ve gelek zêde ye.

Rêveberê Kargehê Lokman Kalçik ji K24ê re got: “Li vê herêmê serjêkirina ajalan gelek zêde bû. Lewra pêdiviya goşt a piraniya bajarên Tirkiyeyê ji herêma me tê dabînkirin. Bala me kişand ku piraniya roviyên ajalan beredayî diçin. 20 sal berê me dest bi vî karî kir û niha em di Tirkiyeyê de gihîştine asteke gelek baş. Di serî de Almanya, Spanya û Makedonya, em ji bo hemû welatên Ewropayê hinardeya kokoreçê û berhemên din ên ku ji roviyan tên çêkirin dikin.”

Li vê kargehê, ji bilî çêkirina kokoreçê; ji bo qada pizîşkî jî xebateke girîng tê kirin. Rêveberên kargehê ji bo vê qadê ji Moxolîstanê pispor hanîne da ku li herêmê pisporên çêkirina tayên neştergeriya hinavan perwerde bikin. Niha jî 20 pispor li Diyarbekirê vî karî dikin û di serî de Almanya, ev ta jî ji bo gelek welatan tên hinardekirin. Beytara kargehê diyar dike ku tenê ji bo vê qada pizîşkî, ew rojane roviyên 2000 berxan bi kar tînin.

Beytara Kargehê Zeynep Dûman Kaya dibêje: “Ev, bi roviyên zirav tên çêkirin. Roviyên zirav ji mezbexaneyên bajarên derdorê tên dabînkirin. Ji bajarên wekî Dîlok, Meletî, Şirnex, Êlih û Sêrtê ji me re dişînin. Hevalên me yên li wan deveran ji bo me paqij dikin paşê dişînin. Em van tayên neştergeriyê dişînin Ewropayê.”

6 kargehên Diyarbekirê, ji % 30ê kokoreça Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dabîn dikin. Heger qada ajaldariyê were başkirin, armanc ew e ku ev qad were dorfirehkirin û kokoreça Diyarbekirê bêhtir were belavkirin.