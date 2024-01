Hevjîna şehîd Pêşrew Dizeyî behsa şeva êrîşê dike

Navenda Nûçeyan (K24) - Di vîdyoyê de hevjîna şehîd Pêşrew Dizeyî behsa şeva êrîşa mûşekî dike û dibêje, zarokên min di dema êrîşê de li odeya xwe bûn û şehîd Peşrew ligel hevalekî xwe yê bi navê Kerem bû.

Vîdyoyek ku li ser li tora civakî “X” hatiye belavkirin, Hana Cotyar hevjîna şehîd Pêşrew Dizeyî hûrgiliyên şeva êrişa Îranê bo ser malan vedibêje.

Pêde diçe ev vîdyo di dema ku Wezîrê Navxwe yê Herêma Kurdistanê Rêber Ehmed û Serokê Komîteya Lêkolînan a Hikûmeta Iraqê Qasim El-Arecî serdana birîndarên êrîşê li nexweşxaneyê kirine, hatibe tomarkirin.

Hevjîna şehîd Pêşrew Dizeyî got: “Keç û kurê min di odeya xwe de bûn, şehîd Pêşraw û mêvanekî xwe li qata jêrê rûniştibûn, hew me zanî ku bi mûşkan êrîş li me hate kirin.”

Tê nûkirin..