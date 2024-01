Serokwezîr Mesrûr Barzanî serexweşiyê li Newzad Hadî û Barzan Qesab dike

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê behînameyekê arasteyî Newzad Hadî û Barzan Qesab dike û hevxemiya xwe ji bo koça dawiyê ya xûşka wan diyar dike.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Duşem, 22.1.2024) behînameyek arasteyî Newzad Hadî û Barzan Qesab kir ku tê de hatiye, “Ji bo koça dawiyê ya xûşka we ya rêzdar, ez serexweşiyê li we dikim û hevparê xema we me. Xudayê mezin canê wê bi behiştê şa bike û sebr û hedarê bide binemala we”.

Deqê behînameya Serokê Hikûmeta Hwrêma Kurdistanê

Rêzdar Newzad Hadî û rêzdar Barzan Hadî Qesab

Mesrûr Barzanî

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê