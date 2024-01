Mesrûr Barzanî: Heta dawiya sala 2024an gihîştina xizmetguzariyên darayî dê bigihe ji sedî 35

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî radigihîne, amûra rakêşana pereyan ATM bi hevparî ligel bankên taybet hejmara wan nêzîkî du qatan zêde bûye. Herwiha got jî: “Heta dawiya sala 2024an, dê gihîştina xizmetên darayî bigihe ji sedî 35ê.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî îro 24.01.2024 li hejmara xwe ya “X” nivîsî: “Heya dawiya sala 2024an, gihîştina xizmetguzariyên darayî li Herêma Kurdistanê ji kêmtirî 5% bo 35% zêde dibe.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî di nivîsa xwe de got: “Tora amûrên rakêşana pereyan ku beşeke girîng a projeyan e, bi hevkariya bankên taybet hejmara wan nêzîkî du qat zêde bûye.”

Hejmara Min destpêşxeriyeke kabîneya nehê ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ye ji bo pêşvebirina kertê bankî û dîjîtalkirina peredanê ji bo zêdetirî yek milyon fermanber, karmendên hêzên ewlehiyê û xanenişînên Hikûmeta Herêma Kurdistanê, ku ev jî piştbestina bi karûbarên kaş kêm dike, aktîviya hikûmetê û şefafiyetê jî zêdetir dike.

Bi rêya pêşengiya “Hejmara Min”, fermanberên kertê giştî, hêzên ewlehiyê û xanenişînan dikarin bi rengekî parastî û şefaf û guncayî bi rêya torekê ji amûrê vekêşana pereyî (ATM) mûçeyên xwe werbigirin, ku zêdetirî hezar bingehan dê li tevaya Herêma Kurdistanê bên danan.

Herwiha ev piroje hêsankariyan dike ku tevaya pişkdarên wê bikarin xizmetkariyên bankî yên pêşkeftî bi dest bixin, wekî qerzan, paşkeftkirinê û peredana dîjîtal.

Financial inclusion in the Kurdistan Region will grow from less than 5% today to 35% by the end of 2024.



That’s why the ATM network, a critical piece of the journey, has nearly doubled in size through our partnerships with private banks.#هەژماری_من pic.twitter.com/4q7zI2jISc