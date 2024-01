Serokwezîr Mesrûr Barzanî cejna Kakeyîyan pîroz dike

Navneda Nûçeyan (K24) – Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê cejna Yarên Qewiltas li Kakeyîyên Kurdistanê û cîhanê pîroz dike.

Deqê peyama pîrozkirinê ya Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi helkefta cejna Yarên Qewiltas a Kakeyîyan

Bi helkefta hatina cejna Yarên Qewiltas, ez gerimtirîn pîrozbahî li xûşk û birayên Kakeyî (Yarisan) li Kurdistanê û cîhanê dikim, hêvîdar im cejna xwe bi xêr û xweşî bikin.

Kakeyî pêkhateka resen a gelê Kurdistanê ne û rolekê diyar û giring di bizava rizgarîxwaziya gelê Kurdistanê de gêraye û herdem bi rêz ve xebat û tekoşîn û qurbanîdana xwe bilind dinirxînin û em pabendbûna xwe li ser parastina mafên wan tekez dikin.

Cejna we pîroz be û her di xêr û xweşiyan de bijîn

Mesrûr Barzanî

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê