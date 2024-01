Qubad Talebanî: Nûneratî ji bo peywendiyên siyasî û aborî girîng in

Navenda Nûçeyan (K24) – Cîgirê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Qubad Talebanî radigihîne, “Bêguman nûneratî girîng in û dikarin roleke bibandor di bihêzkirina peywendiyên Herêma Kurdistanê û welatên din de bilîzin.”

Cîgirê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Qubad Talebanî di yekemîn panela Konferansa Nûneratiyên Herêma Kurdistanê li Derve de ya bi navê “Pêgeha Siyasî ya Herêma Kurdistanê di Hikûmeta Iraqa Federal de, Derfet û Kêşe” de got: “Bêguman nûneratî giring in û dikarin roleke bi bandor bilîzin, hem ji bo bihêzkirina peywendiyên siyasî di navbera Herêma Kurdistanê û welatên ku ew lê ne, hem jî ji bo bihêzkirina pêwendiyên aborî, çandî û yên din.”

Qubad Talebanî got jî: “Ev konferans girin e ji bo nûnerên me zêdetir ji rewşa Herêma Kurdistanê agahdar bin û herwiha hemahengiya baştir li gel wezaret, parêzgar û saziyên Herêma Kurdistanê ava bikin.”

Diyar kir jî: “Di dema şerê rizgarkirina Îraqê de, Kurd roleke berçav di şer da dît û nûneratîya Herêma Kurdistanê li Amerîkayê kariye roleke gelek bi bandor di gihandina zanyariyên rast bo hikûmeta Amerîkayê de bilîze.”

Qubad Talebanî amaje bi wê jî kir, “Niha rewş cuda ye ku nûneratiya Amerîka li vir heye û nûneratiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî li Amerîkayê heye. Lewma girîngiya vê pêwendiyê ew e ku nûnerên zû zû me ji rewş û siyaseta Amerîkayê agahdar bike.”

Herwiha got: “Divê nûnerê me jî peyamên me bigihînin û wan têbigihînin ku Kurdistan di bin çi zext û metirsiyê de ye û ew derfetên Amerîkayê yên li Herêma Kurdistanê çi ne.”

Nûneretiyên Hikûmeta Herêma Kurdistanê li 14 welatan hene û li ser karname û siyaseta Kabîneya Nehemîn a Hikûmeta Herêma Kurdistanê kar dikin. Pêştir Berpirsê Fermangeha Peywendiyên Derve Sefîn Dizeyî ji K24ê re gotibû, ew plan dikin ku nûneratiyên xwe li çend welatên din jî vekin.

Li ser asta navxweyî, zêdetir ji 40 welatan konsulxane û nûneratiyên xwe li Herêma Kurdistanê vekirine ku 38 ji wan welatan, endamên Neteweyên Yekgirtî ne. Tenê Îranê jî konsulxaneya xwe li Hewlêr û Silêmaniyê vekirine.

Vekirina hejmarek konsulxaneyên nû li Herêma Kurdistanê û hebûna bi dehan konsulxaneyên din, weke ku Sefîn Dizeyî amaje bi wê yekê dike, “nîşaneke baş e ku Herêma Kurdistanê xwediya pêgeheke taybet e û ev nûneratî jî rola wan di xurtkirina pêwendî de pêk tînin.”