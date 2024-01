Seidî Pîre: Nûneretî ji bo gihandina dengê Herêma Kurdistanê gelekî girîng in

Navenda Nûçeyan (K24) – Berdevkê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) ragihand, hebûna nûnetiyan li welatên derve, ji bo Herêma Kurdistanê weke qada şerê berevaniyê bi riya dîplomasî û siyasî ye.

Berdevkê YNKê Seidî Pîre ji K24ê re ragihand, “Hebûna nûneratî û ofîsan li welatên derve, wekgirtina hêzên Pêşmerge û çaksaziya Pêşmerge û jêrxana aborî, xewneke kevnar a miletê me bû. Hebûna nûneratiyên li derve jî yek ji meydanên şer e ji bo parastina Herêma Kurdistanê bi riya dîplomasî û siyasî.”

Seidî Pîre got: “Herêma Kurdistanê niha di bin zext û gefên mezin de ye, mûşek û dron lê têne barandin, pirsgirêkên me ligel Bexdayê hene, pirsgirêkên me yên sînorî hene û serweriya me tê binpêkirin, lewma ev konferans gelek girîng bû.”

Seidî Pîre tekezî li wê yekê kir: “Pêwîst e proje û planek ji bo rûbirûbûna rewşa niha ya Kurdistanê bê danîn. Divê nûnerên me baş têbigihin ku li her cihê ku pirsgirêk û êrîş li Kurdistanê hebin, ew yek ji bo kêmkirina karmend û şanda Neteweyên Yekgirtî li Herêma Kurdistanê, kêmkirina hejmara hêzên Hevpeymanan, jinavbirina pêgeha navdewletî li Herêma Kurdistanê ye û armanc ji wê jî, biçûkkirina qewareya destûrî ya Herêma Kurdistanê ye û divê peyam û dengê Herêma Kurdistanê bigihînin welatên derve.”