Mihemed Şukrî: Nûnerîtiyan rolekê baş di anîna weberhêneran ji bo Herêma Kurdistanê de hebû

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Desteya Weberhênanê ya Herêma Kurdistanê tevlî Konfiransa Sêyê ya Nûnerîtiyên Herêma Kurdistanê bû û di panela duyê de peyamek parve kir.

Serokê Desteya Weberhênanê ya Herêma Kurdistanê Mihemed Şukrî îro (Yekşem, 28.1.2024) tevlî Konfiransa Sêyê ya Nûnerîtiyên Herêma Kurdistanê bû û di panela duyê de ragahnd, “Giringiya vê konfiransê di wê yekê de ye ku Fermangeha Peywendiyên Derve li gel Nûnerîtiyên Hikûmeta Herêma Kurdistanê li Derve rolê xwe digêrin. Bê goman di dema borî de Peywendiyên Derve rolekê baş hebû, di nasandina Herêma Kurdistanê û anîna weberhêneran ji bo Herêma Kurdistanê de, di piştevanîkirina rewşa aborî ya Kurdistanê de bi rengekê giştî, kêmûkasî jî hebûn. Em bi panelekê taybet di warê aborî de tevlî vê konfiransê dibin, me daxwaz kiriye nûnerîtiyên Herêma Kurdistanê li wan welatan bên zêdekirin ên ku niyet e karê weberhênanê pê re bikin”.

Serokê Desteya Weberhênanê ya Herêma Kurdistanê got, “Pêdivî ye xaleka peywendiyê di navbera Desteya Weberhênanê û wan nûnerîtiyan de berdewam bê çêkirin, ji bo nasandina Herêma Kurdistanê ji bo cîhanê zêdetir bizavê bikin, herdem di rêkxistina kor û konfiransan de hatina weberhêner û bazirganan ji bo Herêma Kurdistanê û çûna bazirganên Herêma Kurdistanê ji bo wan welatan rolekê bibandor bigêrin”.

Mihemed Şukrî her dîsa got, “Pêdivî ye nûner ne tenê ji aliyê siyasî ve nûnerîtiyê bikin, belkî ji aliyê aborî jî ve rolê xwe di nasandina Herêma Kurdistanê de bigêrin, herwesa di piştevaniya aborî de ku dikarin bibnador bin, ji bo ku kompaniyên biyanî jî baweriyekê li nik wan weberhêneran çê bikin ên ku Herêma Kurdistanê piştevaniya wan dike, em jî ji aliyê xwe ve hêsankariyan ji bo bazirgan û xwediyên kompaniyan bikin”.

Amaje jî da, “Bi dîtina me, giring e Tirkiyeyê nûnerîtiyeka fermî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê hebe, li gel welatên kendavî, ji bo ku bikare ji aliyê weberhênan û bazirganî ve karê aborî li gel wan bike, bandora wan li ser Herêma Kurdistanê zêde bibe, ji ber ku zêdetir nêzî me ne û dikarin ji aliyê weberhênanê û bazirganî ve li gel me kar bikin”.