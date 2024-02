Çend peyamên giring ji aliyê Serokwezîr Mesrûr Barzanî ve

Navenda Nûçeyan (K24) - Serokwezîr Mesrûr Barzanî di çavpêkeftinekê de bi kanala NBC ya Amerîkayî re ragehand, “Awayê gefan hatiye guhertin. Em wesa difikirin ku ji aliyê serbazî, aborî û siyasî ve pêdivîtiya me bi arîkariyên zêdetir e, ji ber ku ew hevrikiyên ku berhingarî me bûne ji gefên DAIŞê cuda ne ku em bi hev re berhingar dibûn, lewma jî em pêşbîniya zêdetir arîkariyan ji Amerîkayê dikin”.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî herwesa amaje da, “Pêdivîtiya me bi zêdetir arîkariyên Amerîkayê heye. Merema me ew nîne ku pêdivîtiya me bi zêdetir serbazan heye. Nexêr, me pêdivîtî bi zêdetir şiyanên serbazî heye ji bo ku şiyanên serbazî yên Pêşmergeyên me bigehin astekî ku ne tenê bergiriyê ji xwe û xelkê xwe bikin, belkî bergiriyê ji hemî kesên ku li Herêma Kurdistanê ne bikin”.

Tê nûkirin…