Yekîtiya Zanayên Îslamê skalayê li ser nûnera Zerdeştiyan tomar dike

Navenda Nûçeyan (K24) - Yekîtiya Zanayên Ola Îslamê ya Kurdistanê radigehîne, ji bo rêgirtina li sivkatîpêkirina bi Quranê û pîroziyên Îslamê, skalaya qanûnî li ser nûnera Zerdeştiyan li Herêma Kurdistanê tomar kiriye.

Yekîtiya Zanayên Ola Îslamê ya Kurdistanê îro (Yekşem, 11.02.2024) di ragehandinekê de amaje da, “Yekîtiya Zanayên Ola Îslamê ya Kurdistanê di nivîsarekê de bi hejmara 134 û bi merema rêgirtina li sivkatîpêkirina bi Quranê û pîroziyên Îslamê, skala li ser wê jina binav nûnera Zerdeştiyên Kurdistanê tomar kiriye, ku di daxuyaniyekê de ji bo kanalekê ragehandinê sivkatî bi Quranê û pîroziyên ola Îslamê kir û nîgeranî jê peyda bûn”.

Di ragehandina Yekîtiya Zanayên Ola Îslamê ya Kurdistanê de hatiye, “Ew nivîsar pêşkîşî Serokatiya Daxwazkariya Giştî ya Hewlêrê hatiye kirin û amaje daye wê yekê ku ew sivkatîpêkirin berivajî deqên destûrê Îraqê û madeya 372ê ya qanûna sizadanê ya Îraqê û qanûnên berkar ên Herêma Kurdistanê ye”.

Herwesa Yekîtiya Zanayên Ola Îslamê ya Kurdistanê tekez jî kir, di skalaya xwe de amaje daye wê yekê ku ev kar dibe sedema têkdana seqmgiriya civakê û bandoreka nerênî dê li ser pêkvejiyana olî li Herêma Kurdistanê hebe.

Di eynî demê de Yekîtiya Zanayên Ola Îslamê ya Kurdistanê pêdivî dibîne ku rê li her kesekê bixwaze li jêr her navekî bêrêziyê bi bîr û bawer û pîroziyên her olekê li Herêma Kurdistanê bike bê girtin.

Birêveberiya Pêkvejiyana Olan li Wezareta Ewqafê û Karûbarên Olî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê doh (Şemî, 10.02.2024) di derheqa daxuyaniya kesekê de ku xwe wekî nûnera Zerdeştiyan nasandibû, ronkirinek belav kir ku tê de hatiye, “Wê kesê di çavpêkeftinekê de bi rengekê nelojîkî û dûrî nirxên pêkvejiyanê hindek gotinên nehejî li beranberî Qurana pîroz û erkên dî yên ola Îslamê kirine û em wan daxuyaniyan bi tundî şermezar dikin, ku dijî bingehên olî û pêkvejiyanê ne”.

Birêveberiya Pêkvejiyana Olan li Wezareta Ewqafê û Karûbarên Olî herwesa ragehand, “Ew kesa ku ev daxuyanî dane çi peywendî bi nûneratiya Zerdeştiyan li wezaretê nîne û ew jî dîtina Zerdeştiyan nîne, belkî amaje û nerînên wê nûnerîtiya wê bi xwe dikin”.