Selahedîn Demîrtaş serkeftina Amedsporê pîroz dike

Hevserokê Berê yê Partiya Demokratîk a Gelan HDPê Selahedîn Demîrtaş ê ku di Girtîgeha Edîrneyê de ye li ser serkeftina Amedsporê bi rêya parêzerên xwe ji hesabê xwe yê medyaya civakî peyameke pîrozkirinê parve kir.

Selahedîn Demîrtaş di peyama xwe de da zanîn ku ew ji keyfa girîne û her wiha ji bo Amedsporê got “Rêya te vekirî be, bajarê evîna min.”