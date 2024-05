Îxlas Dilêmî ji K24ê re: Serê heftiya bê mûçeyên Nîsanê tên şandin

Navenda Nûçeyan (K24) - Cîgira Serokê Lijneya Darayî ya Civata Nûnerên Îraqê radigehîne, “Hikûmeta Herêma Kurdistanê lîsta mûçexurên serbazî û sivîl ji bo meha Nîsanê şandiye û ser heftiya bê Bexda mûçeyên wan dişîne”.

Cîgira Serokê Lijneya Darayî ya Civata Nûnerên Îraqê Îxlas Dilêmî îro (Çarşem, 01.05.2024) ji K24ê re ragehand, “Li dû lihevkirina Serokwezîrê Îraqê û Serokwezîr Herêma Kurdistanê, mûçe tên xerckirin”.

Îxlas Dilêmî amaje jî da, “Wekî her car Herêma Kurdistanê lîsta mûçexurên sivîl û serbazî şandiye. Meha borî Hikûmeta Îraqê got ku Herêma Kurdistanê lîsta serbazî neşandibû, lewma vê mehê Hikûmeta Herêma Kurdistanê her du lîst şandine, lê hêşta rêkarên Wezareta Darayî ya Îraqê giran û aloz in”.

Navbiriyê herwesa got, “Lihevkirin di navbera Serokwezîrê Îraqê Mihemed Şiya Sûdanî û Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî de heye û mûçe dê bên xerckirin”.

Cîgira Serokê Lijneya Darayî ya Civata Nûnerên Îraqê ron jî kir, “Serê meha pêncê mûçeyên meha çarê tên şandin, rêkarên bankkirina mûçeyan dê berdewam bibin, tevî ku Hikûmeta Herêma Kurdistanê çend têbînî jî li ser bankên hikûmî hene. Di dema du rojên bê de, ev jî tê çarekirin û lihevkirin li ser tê kirin”.

Berdevkê Wezareta Darayî û Aborî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê Huner Cemal duhî (Sêşem, 30.04.2024) ji K24ê re ragehand, “Heta niha çi arêşe di rêya şandina mûçeyên Nîsanê de nînin û em li bendê ne ku li van nêzîkan Wezareta Darayî ya Îraqê Herêma Kurdistanê ji bo parvekirina mûçeyan peredar bike”.

Civata Wezîrên Herêma Kurdistanê li roja Çarşemê, 24.04.2024, di ragehandinekê de tekez kir, “Nabe em çi behaneyekê ji bo Wezareta Darayî ya Îraqê bihêlin ku ji bo xercnekirina mûçe û mafên darayî yên Herêma Kurdistanê bike behane”.

Her bi vê meremê jî, Civata Wezîrên Herêma Kurdistanê Wezareta Darayî û Aborî ya Herêma Kurdistanê û Şanda Danûstandinnan raspart, ya ku di qanûnên berkar ên federalî de hatiye destnîşankirin wekî para gencîneya federalî ji dahatên negirêdayî petrolê hatiye bidestxistin li Herêma Kurdistanê li ser hejmara Wezareta Darayî ya Îraqê bê zêdekirin.