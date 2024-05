Serokwezîrê Herêma Kurdistanê bi Wezîrê Elektrîkê yê Hikûmeta Federal re civiya

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 2ê Gulanê pêşwazî li Wezîrê Elektrîkê yê Federal Ziyad Elî Fazil kir.

Di hevdîtinê de behsa kar, proje û çaksaziyên di sektora elektirîkê de û pêwîstiya berdewamiya hevahengiya di navbera Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Federal de ji bo baştirkirina rewşa elektirîkê, hate kirin.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî amaje bi êrîşa terorî ya li ser kêlgeha gazê ya Kormorê ya van rojên dawî kir û tekez kir ku êrîşa li ser jêrxaneya aborî ya Herêma Kurdistanê, ziyanê digihîne hemû welatiyên Iraqê û divê dawî li wan êrîşan bê ûrê li ber wan bê girtin.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî herwiha amadehiya Herêma Kurdistanê ji bo her hevkarî û hevahengiya pêwîst li gel hikûmeta federal ji bo pêşxistina jêrxana enerjiyê nîşan da, ku pêwîst e encamdana her kar û projeyek jî, tenê bi rêya dezgehên fermî yên Hikûmeta Herêma Kurdistanê re be.

Wezîrê Elektrîkê yê Iraqê hevahengî û peywendiyên baş ên di navbera her du wezaretên federal û Herêmî de bilind nirxand, ji bo pêşkêşkirina baştirîn xizmetguzariyan ji welatiyan re, ku ev yek jî armanca hevbeş a her du aliyan e.