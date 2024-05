Rojnameger: Ji ber çaresernebûna pirsa kurd azadiya çapemeniyê nîne

Diyarbekir (K24) – Di 3yê Gulanê Roja Azadiya Çapemeniyê ya cîhanî de, li Bakurê Kurdistanê bal hat kêşan ku çaresernebûna pirsa kurd bandorê li ser qada azadiya çapemeniyê jî dike ku bang tê kirin divê beriya her tiştî pirsa kurd were çareserkirin.

3yê Gulanê li tevahiya cîhanê wek Roja Azadiya Çapemeniyê ya cîhanî tê pêşwazîkirin ku bi vê yekê ve girêdayî hatiye ragihandin di nava 180 welatên cîhanê de Norweç di warê azadiya çapemeniyê de rêza yekem de ye û koreya bakur jî rêza dawîn de ye ku Tirkiye sala borî rêza 165êde bû û îsal di rêza 158ê de ye. Nunerên rojnamevanan ên Bakurê Kurdistanê jî balê dikêşin ku bi teybetî di salên dawîn de rewşa azadiya çapemeniyê di asteke xirap de ye.

Serokê Cemiyeta Rojnamevanan a Başûrê Rojhilat, Felat Bozarslan ji K24ê re got: “Li Tirkiyeyê û bi teybetî jî li herêma me 10 salên dawîn de rewşa çapemeniyê di asteke xirap de ye, divê ku çapemenî bikaribe bi awayeke azad kare xwe bike, divê ji her awayî ve çapemenî û rojnameger azad bin.”

Rojnamevan balê dikêşin ku li Bakurê Kurdistanê karê rojnamegeriyê karek zehmet û metirsîdar e û ji ber ku pirsa kurd çareser nebuye ev yek bandorê li qada azadiya çapemeniyê jî dike û tê amajekirin ku şert û mercên darayî jî bo rojnamegeran ne astek baş de ye.

Rojnameger Mesut Fîgançîçek dibêje: “Li gorî min sedema neyîna azadiya çapemeniyê çaresernebûna pirsa kurd e û nenasîna mafên kurdan û her wiha rewşa darayî jî dibe asten li pêşiya azadiya çapemeniyê.”

Beşek ji nunerên rojnamegeran jî tînin zimên ku li Tirkiyeyê rojnamegerî dimîne bin bandora qada siyasî de ku ev yek rê li ber azadiya rojnamegeriyê digire.

Serokê Sendîkeya Rojnamegeran a Tirkiyeyê Mahmut Oral diyar kir: “Li Tirkiyeyê ji bo ku Azadiya çapemeniyê pêk were pêdivî tenê bi cîbicîkirina yasayan heye ku di makezagonê de tê gotin: Nabe çapemenî were sansurkirin. Niha di girtîgehan de 19 rojnameger hene ku ji ber karê rojnamegeriyê tên girtin. Guvaş, zext û zor li ser çapemeniyê heye, desthilat vê yekê dike.”

Nûner û rojnameger dibêjin sedemên sereke yên neyîna azadiya çapemeniyê yek jê çaresernebûna pirsa kurd e û ya duyem jî rewşa xirap a darayî ya rojnamegeran e.