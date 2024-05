Serokwezîr Mesrûr Barzanî 1200 laptop û data show ji mamosteyên rahêner re dabîn kirin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî 600 laptop û 600 amûrên nîşandana datayan (Data Show) pêşkêşî mamosteyên rahêner ên Wezareta Perwerdeyê kirin.

Hikûmeta Herêma Kurdistanê îro 4ê Gulanê di daxuyaniyekê de ragihand, bi piştevaniya Serokwezîr Mesrûr Barzanî 600 laptop û 600 amûrên nîşandana datayan pêşkêşî mamostayên rahêner ên Wezareta Perwerdeyê kirin.

Li gorî daxuyaniya Hikûmeta Herêma Kurdistanê, ji her mamostayekî re laptopek hatiye dayîn û ji her yek ji wan mamostayan jî dê di vê heftiyê de amûra (Data Show) were dayîn.

Di daxuyaniyê de hat jî, nirxa laptop û wan amûran û 607 milyon û 800 hezar dînar e.

Amaje bi wê jî kir, dabînkirina pêdewîstiyên sereke yên mamosteyên rahêner ên navendên xwendiyê, jib o serkeftina stratejiya perwerdehiyê ya Wezareta Perwerdeyê (2023-2030) e ku dê di vê sala xwendinê de ketiye warê cîbicîkirinê.