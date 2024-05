Li Tirkiyeyê nêzîkî 600 hezar mamoste li benda damezrandinê ne

Stenbol (K24) – Li Tirkiyeyê nêzikê 600 hezar mamoste hêviya damezirandina xwe ne û ji bo wan Partiya Gel a Komarê (CHP) dê di 18ê Gulanê de li Stenbolê mitîngekê lidar bixe. Mamosteyê nehatine damezirandin daxwaz ji hikûmeta xwe dikin ku xemekê bo damezirandina wan bixwe û zêdetir kadro veke daku ew bikaribin pîşeya xwe bikin. Sendîkaya mamosteyan jî diyar dikin ku, heke hikûmet girîngî bide ser pêşxitina sîstema perwerdehiyê rê heye ku hemû derçûyên mamostetiyê bên damezirandin.

Ew jî yek ji 572 hezar mamosteyên nehatî damezirandin e. Niha ji kar hatiye û piştî behnvedaneka kurt dê dest bi xebata azmûna mamostetiyê anku KPSSyê bike. Ew şeş sal in hêviya damezirandina xwe ye û alîkî mandîbûna karî û alîkîn din jî strêsa azmûna mamostetiyê ew bêzar kiriye.

Mamosteyê nehatiye damezirandin Ehmed Onal ji K24ê re got: “Em dixwazin hikûmet me damezirîne. Me ev qas sal xwend û zehmetî kişand. Em niha jî hem di karekî de dixebitin hem jî amedekariya mamostetiyê dikin. Divê qedrê keda me ya bisalan were zanîn û were qerebokirin. Riya vê jî damezirandina me ye. Em dixwazin wî karî bikin pisporê wi ne, ne karekî din. Bi wî karî jî debara xwe bikin.”

Sendîkaya mamosteyan jî piştrast dikin ku li Tirkiyeyê nêzikê 600 hezar mamosteyên nehatine damezirandin hene. Lê riya çareseriya vê pirsê heye û hemû mamoste dikarin werin damezirandin heke hikûmet ne bi çavê hesbata lêçûnan, bi çavê pêşxistina sîstema perwerdeyê nêzikê pirsê bibe.

Endamê Sendîkaya Mamosteyan (EGİTİM-SEN) Huseyîn Tosu dibêje: “Divê hikûmet li şûna ku hişê xwe bide ser hesbata lêçûnan, divê girîngî bide berjewendiyên giştî yên civakê û xwendekaran û pêşxistina sîstema perwerdehiyê. Îro li Tirkiyeyê 100 hezar mamosteyên mizedar li dibistanan mamostetî dikin ku piraniya wan ne derçûyên beşa mamostetiyê ne. Ev e jî diselmîne ku pêwîstî bi damezirandina mamosteyan heye û divê hikûmet jî li gor vê pêwîstiyê kadro veke.”

Pirsa mamosteyên nehatine damezirandin nêzikê 20 sal in ji rojeva Tirkiyeyê kêm nabe û vê carê jî bi mitînga CHPyê ku biryar e di 18ê Gulanê de were kirin bûye rojev. Mamosteyên nehatine damezirandin vê carê jî dê di wê mitîngê de dengê xwe bilind bikin da ku bigihijin mirada xwe û wî karî bikin ku pîşeya wan e.