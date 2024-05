Mesrûr Barzanî: Giring e em bizanim çawa rûbirûyî metirsiyên guhertinên seqayî bibin

Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê radigehîne, “Tiştê giring niha ew e ku em çawa rûbirûyî metirsiyên guhertinên seqayî bibin ku eger çareseriyên guncayî nebin, metirsiyan ji bo welatiyan û deverê jî çê dikin”.

Di çarçoveya sempozyoma girêdayî hişkesaliyê û bandora guhertinên seqayî li ser rewşa siyasî, aborî û demografî ya Îraqê de, Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Yekşem, 12.05.2024) tevlî panelekê bû û bal kêşa ser dawî guhertin û pêşhatên Herêma Kurdistanê, Îraq û deverê.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî di derheqa guhertinên seqayî de amaje da, “Tiştê giring niha ew e ku em çawa rûbirûyî metirsiyên guhertinên seqayî bibin ku eger çareseriyên guncayî nebin, metirsiyan ji bo welatiyan û deverê jî çê dikin”.

Mesrûr Barzanî herwesa got, “Ji kevin de xwezaya mirovan wesa bûye, li dû jîngehên guncayî û xwarin û av û ewlehiyê digerin, lewma metirsiyên jîngehî li deverekê bandorê li deverên din jî dikin”.

Serokwezîr herwesa ragehand, “Yek ji wan pêngavên ji bo çareseriyên arêşeyên jîbgehî, ku mirov li cihê xwe wê xwezayê biparêze ku ji bo jiyanê guncayî be, kulturê jîngehparêziyê ye ku gelek giring e, em çawa li nav civaka xwe pêş bixin û bizavên biyabanbûn û pûçbûna daristanan kêm bikin û pêdivî ye em li ser astê cîhanê pêkve rûbirûyî guhertinên seqayî bibin”.

Mesrûr Barzanî eskere jî kir, “Li ser desthilat û hikûmetê pêdivî ye ku li ser wê pirsê kar bike. Ev demek e me wekî Hikûmeta Herêma Kurdistanê dest bi avêtina wê pêngavê kiriye, wekî çêkirina pond û bendavan, vejandina daristanan û bikaranîna gaza hederdayî û bikaranîna wê ji bo enerjiyê li şûna ku jîngehê pîs bike”.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê amaje jî da, “Em dikarin karên zêdetir bikin lê ew îmkanên li ber destê me ne hind bûn, lewma erkê Hikûmeta Federalî ye ku weberhênanê di wî warî de bike, Kurdistanê jîngeheke guncayî heye ku dest bi pêngavên kêmkirina metirsiyên jîngehê bê kirin”.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî herwesa got, “Ya ku li ser me pêdivî bû, me erkê xwe bi cih aniye. Ya ku li bajarên Îraqê jî diqewime dê bandor li ser Herêma Kurdistanê hebe û berovajiya wê jî rast e, lewma em ji bo her hevahengiyekê bi Bexdayê re berhev in. Me li Herêma Kurdistanê pêngavên baş avêtine û divê Hikûmeta Federalî alîkariya me bike û bikare pêngavên me li naverast û başûrê Îraqê jî bi cih bîne”.

Mesrûr Barzanî tekez jî kir, “Pêdivî ye em ji bo parastina ewlehiya xwarinê pişta xwe bi kertê çandinê gerim bikin û bibe çavkaniyeke dahatî jî, me bi nimûne ew li Herêma Kurdistanê kiriye. Berî vê kabîneyê, berhemê petatan 25 hezar ton bûn û niha gehiştiye 800 hezar tonan, lewma mimkin e li Îraqê jî feyde ji vê yekê bê wergirtin”.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî tekez jî kir, “Eger ev koça li Îraqê dest pê bike, li Kurdistanê ranaweste, belkî dê bigehe Ewropayê. Eger koçkirinê dest pê kir, dê hejmareke arêşeyên din bi xwe re bibe, wekî arêşeyên kultûrî, ewlehî, aborî û siyasî. Divê ew welat hizir di çareseriyên wan arêşeyên bingehîn de li wan welatan bikin ku bi xerciyên kêmtir tên çarekirina”.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê herwesa got, “Îraq negehiştiye wê astê ku av nebe, Îraqê av heye lê baş bi kar neaniye. Herwesa pêdivî ye birêvebirineke baştir hebe û astê rewşenbîrî yê xelkî jî wesa lê bike ku saxlemtir serederiyê bi avê re bike û hejmara xelkî jî bi pêdivîtiyan re bigunce”.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê herwesa behs kir, “Eger arêşe ji bo her yek ji abor, seqamgiriya siyasî û dabînkirina ewlehiyê çê bibin, welat lerzok dibe. Me bizav kiriye li ser bihêzkirina van bingehan kar bikin”.