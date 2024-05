Serokwezîr Mesrûr Barzanî serexweşiyê li Sernivîserê Rojnameya Xebatê dike

Navenda Nûçeyan (K24) - Ji ber wexera dawiyê ya hevjîna Sernivîserê Rojnameya Xebatê Selam Ebdula, Serokwezîr Mesrûr Barzanî peyameke serexweşiyê parve dike.

Tekista peyama Serokwezîr Mesrûr Barzanî:

Rêzdar Sernivîserê Rojnameya Xebatê Selam Ebdula

Ez ji ber wexera dawiyê ya hevjîna cenabê we serexweşiyê li we dikim û hevparê xema we me. Xudayê mezin canê wê bi behiştê şa bike û sebr û hedarê jî bide we.

Mesrûr Barzanî

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê

14ê Gulana 2024ê