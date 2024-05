Li Wanê heta 4 rojan hemû çalakî hatin qedexekirin

Diyarbekir (K24) - Parêzgariya Wanê bi daxuyaniyeke nivîskî ragihand ku li seranserê bajêr heta 4 rojan hemû çalakî hatine qedexekirin. Sedemên vê qedexeyê jî wekî parastina mal û canên welatiyan û pêşîgirtina li tundiya civakî nîşan dan.

Ji aliyê Parêzgariya Wanê ya Bakurê Kurdistanê ve daxuyaniyek hat dayîn û di wê daxuyaniyê de hat diyarkirin ku ji îro ango ji 16.05.2024an heta 19.05.2024an li Wanê hemû çalakî, daxuyanî, civînên li cihên girtî û vekirî, çalakiyên rûniştinê û gelek çalakiyên din hatine qedexekirin. Daxuyaniya parêzgariyê bi vî awayî hat ragihandin:

“Ji bo pêşîgirtina li êrîş û çalakiyên ku di zagona me ya bingehîn û zagonan de tên pêşbînîkirin, ji bo ku ewlehiya mal û canên welatiyan bê parastin, ji bo ku plansaziyên rêxistinên terorî werin beralîkirin, ji bo ku ewlehiya neteweyî were parastin, ji bo ku pergal û tenduristiya raya giştî were parastin, ji bo ku pêşî li tawanan bê girtin û ji bo ku destûr neyê dayîn bi maf û azadiyên bingehîn re maf û azadiyên hinekên din werin binpêkirin û ji bo berdewamiya asayîşê; her wiha ji bo ku pêşî li bûyerên tundiyê were girtin; di nav sînorên erdnîgariya Wanê de ji 16.05.2024 heta 19.05.2024an ango heta 4 rojan li gorî zagona bi hejmara 2911an a hikûmên Civîn û Xwepêşandanan, hemû çalakî hatine qedexekirin.