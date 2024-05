Erdogan li ser biryara doza Kobanê axivî

Diyarbekir (K24) - Serokkomarê Tirkiyeyê û Serokê Giştî yê Ak Partiyê Recep Tayîp Erdogan, di bernameya Daraza Edlî ya serdema 26emîn û Bernameya Pişka Daraza Îdarî ya 16emîn de li ser rojeva siyasî axivî. Serokkomarê Tirkiyeyê bal kişand ser biryara Doza Kobanê û diyar kir ku kî li dijî serweriya welêt û yekîtiya gel tevbigere, ew ê rastî sizayên darazê were.

Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayîp Erdogan, di axaftina bernameyê de rojeva siyasî û darazî ya Tirkiyeyê nirxand. Erdogan di nav axaftina xwe de sersaxî ji gelê Îranê re xwest ku ligel Serokkomar Îbrahîm Reîsî bi giştî 9 serkirdeyên Îranê di qezaya balafirê de canên xwe ji dest dan û diyar kir ku ew di wê baweriyê de ne dê li Îranê ev pêvajo bi kevneşopiyên dewletê di nav silhê de were rêvebirin.

Erdogan di axaftina xwe de bal kişand ser ewlehiya neteweyî ya Tirkiyeyê û got ku “Di hewildana derbeyê ya 15ê Tîrmehê de yên ku 253 welatiyên me şehîd kirin, dê rojên xweş nebînin. Em ê bi tu awayî dest ji şopandina yên ku reviyane derveyî welêt jî bernedin. Me xwe paşve nedaye yên ku destdirêjiya demokrasiya me bikin, em wan destan bişikînin û em ê xwe paşve nedin. Em ê destûrê nedin ku tu kes siya xwe bide ser vîna gelê me yê pîroz. Yên ku çav berdin hebûna welatê me, yekîtî û pevrebûna gelê me û serweriya vîna gel, dê car din me li hemberî xwe bibînin, dê car din erkên daraza me li hember xwe bibînin.”

Serokkomarê Tirkiyeyê: “Em ji biryarê kêfxweş in”

Erdogan di dewama axaftina xwe de li ser biryara Doza Kobanê jî nirxandinên girîng kirin û got, “Kes nikare bûyerên 6 û 8ê Cotmehê rewa nîşan bide lewra ev bi tu awayî ne xwepêşandanên protestoyî bûn, serhildaneke terorî ya ku 37 welatiyên me kuştin bû. Di encama vê serhildanê de, 37 welatiyên me ji aliyê eşqiyayên bajêr ve hatin kuştin. Ev rasterast serhildaneke li dijî dewletê bû.

Em şîroveyên ku li ser biryara dadgehê yên bi bêhedî tên kirin qebûl nakin. Em dibînin ku piştî serhildanê 10 sal derbas bûbe jî û her çiqas dereng be jî, heq gihîştiye cihê xwe û em li ser navê mexdûran û demokrasiya xwe kêfxweş in. Hiqûq neçar e ji van kesan hesabê bipirse. Bi gotinên ku ev doz siyasî ye hewil tê dayîn serhildana terorî were pakkirin lê ev li dijî hiqûq û demokrasiyê heqaret e. Em hêvî dikin ku bê fêmkirin yên kolanan vediguherînin golên xwînê, nikarin li vî welatî siyasetê bikin. Ji bo ku rêgeza dewleta hiqûqê were jiyandin, şert e ku daraz ji hemû parastina ramanên kitekesî û parvebûyînan azad bibe.