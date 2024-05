Dadgeha Federalî: Çarekirina arêşeya her sê mûçeyên sala borî ne ji taybetmendiya me ye

Navenda Nûçeyan (K24) - Dadgeha Federalî ya Îraqê dibêje, “Çarekirina arêşeya mûçeyên her sê mehên dawiyê yên sala borî yên fermanberên Herêma Kurdistanê ne ji taybetmendiya me ye”.

Dadgeha Bilind a Federalî ya Îraqê îro (Sêşem, 21.05.2024) ji bo danûstandinên li ser çend skalayan civiya, yek ji wan skalayan jî girêdayî dana mûçeyên her sê mehên dawiya sala borî yên fermanberên Herêma Kurdistanê bû.

Xwediyê wê skalayê daxwaz kiribû ku Dadgeha Bilind a Federalî ya Îraqê arêşeyan mûçeyên her sê mehên dawiya sala borî yên fermanberên Herêma Kurdistanê çare bike û Encûmena Wezîrên Îraqê bi dana wan her sê mûçeyan pabend bike, lê Dadgeha Federalî ragehand, “Ew mijar ne ji taybetmendiya me ye”.

Pêştir Berdevkê Wezareta Darayî û Aborî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê Huner Cemal di derheqa xerckirina mûçeyên her sê mehên dawiya sala borî de ji K24ê re ragehandibû, “Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi nivîsareke fermî daxwaza xerckirina wan her sê mûçeyan kiriye, lê heta niha çi bersivên erênî bi dest me nekeftine ka çawa serederî bi wan her sê mûçeyan re tê kirin. Yanî Îraqê ew pere xerc nekiriye ji ber ku qanûna budceyê wekî xwe bi cih neaniye”.

Li dû amarên Wezareta Darayî û Aborî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê, Herêma Kurdistanê yek milyon û 114 hezar û 194 mûçexur hene û pereyê mûçeyên wan her mehekê dibe nêzî 913 milyar dînaran.