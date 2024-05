Dîndar Zêbarî: Qanûnên warê azadiya ragehandinê pêşkeftî û berkar in

Navenda Nûçeyan (K24) - Rêkxistinkerê Raspardeyên Navdewletî yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê radigehîne, “Ew qanûnên ku li Herêma Kurdistanê girêdayî azadiya ragehandinê ne li ser astê herêmê pêşkeftî û berkar in”.

Rêkxistinkerê Raspardeyên Navdewletî yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Dîndar Zêbarî di konfiranseke rojnamevanî de ragehand, “Ew qanûnên ku li Herêma Kurdistanê girêdayî azadiya ragehandinê ne li ser astê herêmê pêşkeftî û berkar in”.

Dîndar Zêbarî amaje jî da, “Qanûna mafê bidestxistina zanyaran a hejmar 11 ya sala 2013ê, rast e ku rênimayî dernekeftine lê me rêkarên taybet li ser wê qanûnê derxistine û niha di warê bicihanînê de ne”.

Navbirî ron jî kir, “Qanûna rêkxistina xwenîşandanan a hejmar 11 ya sala 2010ê li Herêma Kurdistanê berkar e û erkên wê li ser astê desthilata bicihanînê tên bicihanîn, herwesa qanûna karê rojnamveaniyê ya hejmar 35 a sala 2007ê jî berkar e, hin doz li ber destên me hene ku dadwer li ser astê Herêma Kurdistanê wê qanûnê bi cih tînin”.

Rêkxistinkerê Raspardeyên Navdewletî herwesa got, “Qanûna çapemeniyê, ku ew jî bi azadiya ragehandinê ve girêdayî ye, berkar e. Herwesa ew pêngavên ku ji me re giring in û divê li paşerojê bên kirin, qanûna rojnamevaniyê ya sala 2007ê ye û divê bê edilandin, ku bi pêşxistina warê medyayî re ku zêdetir dîjîtalî ye bê guncandin”.