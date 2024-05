Hatîmogullarî: Bi biryarên Doza Kobanê dixwazin tola xwe ji gelê Kurd hildin

Navenda Nûçeyan (K24) – Hevseroka Dem Partiyê dibêje, biryarên sizadanê yên Doza Kobanê siyasî ne û bi van biryaran dixwazin tola xwe ji gelê Kurd hildin.

Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) û Dem Partiyê xwestin li Diyarbekirê bo şermezarkirina biryarên Doza Kobaniyê meşekê li dar bixin, lê hêzên ewlekariyê amaje kirin ji ber ku destûr nehatiye wergirtin, rê nadin meşê.

Meş li qada îstasyonê bi konferanseke rojnamevanî bidawî bû û Hevseroka Dem Partiyê Tulay Hatîmogullarî tê da xuyakirin, biryarên sizadanê yên Doza Kobanê siyasî ne û bi van biryaran dixwazin tola xwe ji gelê Kurd hildin. Her wiha got, DEM Partî li dijî biryaran dest bi kempînê kiriye.

Hatîmogullarî got: “Di Doza Kobanê de bo 13 hevalên me 407 sal siza dane. Hevalên me li zîndanê tenê hemberî tawanekî parastina xwe nekirin. Wan li zîndanê li hember sîstema faşîst û dîktator parêzvaniya demokrasî, mafên mirov û mafên gelê kurd kirine. Hevalên me dibêjin, em li zîndanê bi serbilindî li ber xwe didin, hûn jî li derve li ber xwe bidin.”