Dem Partî û DBPê bi meşekê biryarên Doza Kobaniyê şermezar kirin

Diyarbekir (K24) – Ji bo şermezarkirina biryarên Doza Kobaniyê Dem Partî û hevgirtiyên wê meşek girseyî li dar xistin, beşdarên meşê amaje kirin ku doza kobaniyê siyasî ye û hat ragihandin ku dê çalakiyên li dijî biryarên doza Kobaniyê bidomin.

Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) û Dem Partiyê xwestin li Diyarbekirê bo şermezarkirina biryarên Doza Kobaniyê meşekê li dar bixin. Endamên DemPartî û DBPê li ber avahiya DBP ya bajêr kom bûn, lê hêzên ewlekariyê amaje kirin ji ber ku destûr nehatiye wergirtin rê nadin meşê. Beşdarên meşe JÎ anîn zimên ku divê hember biryarên wek doza kobaniyê yekîtiyek xurt were avakirin.

Hevseroka Rêxistina Dem Partiyê ya Diyarbekirê Sultan Karay ji K24ê re got: “Serdest bi ti awayî nahêlin em gavekê biavêjin mafên me yên demokratîk asteng dikin, em dibêjin wek gelê kurd divê em yekîtiya xwe ava bikin. Hevalên me bi awayekî nehiqûqî di zindanan de tên girtin. Emê li ser gavên xwe yên demokratîk berdewam bin.”

Piştî guftugoyên dirêj hêzên ewlekariyê rê dan ku girseya ji DemPartî û DBPyîyan pêk tê bimeşin. Hevseroka DemPartîyê Tulay Hatîmogullari jî beşdarî meşê bû û di meşê de wêneyê kesên ji doza kobaniyê sizayê zindanê wergirtine hatin hildan. Meşa ji ber DBPya Diyarbekir dest pê kirî carcaran ji aliyê hêzên ewlekariyê ve hat rawestandin û u heta qada îstasyonê dom kir û çalaki li qada îstasyonê bi civîna çapemeniyê bi dawî bû.

Hevseroka Dem Partî Tulay Hatimogullari got: “Di sala 2015an de li vê qadê bombeya daişê teqiya. Kesên ku rê li ber anîna bombeya DAIŞê negirtin nahtin darizandin lê kesên ku DAIŞ protesto kirin hatin darizandin û sizayên giran ên zindanê li wan hatin birrîn. Dibêjin biryarên doz akobaniyê ne siyasî ne. Ne wisa ye, biryarên Doza Kobaniyê siyasî ne û biryarên tolhildanê ne.”

Dem Partiyê ragihand ku dê ji îro pê de her roj li bajarekê çalakiyên protestokirina biryarên doza akobaniyê li dar bixe û amaje dike ku biryarên doza kobaniyê biryarên siyasî ne.