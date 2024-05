Miqawemeya Îslamî ya Îraqê êrîşeke dronî kir ser Benderê Heyfayê li Israîlê

Navenda Nûçeyan (K24) - Koma Miqawemeya Îslamî ya Îraqê radigehîne ku êrîşeke dronî kiriye ser Benderê Heyfayê li Israîlê.

Koma Miqawemeya Îslamî ya Îraqê di beyannameyekê de li ser kanala xwe ya Telegramê ragehand ku, çekdarên wê komê li serê sibeha îro (În, 24.05.2024) êrîşeke dronî kiriye ser Benderê Heyfayê li Israîlê.

Koma Miqawemeya Îslamî ya Îraqê amaje jî da, “Ew armanckirin wekî berdewamiya karên me ji bo berhingarbûna dagirkarî û piştevanîkirina gelê me li Xezzeyê ye û ji rengvedana wan komkujiyan e yên ku Israîlê li dijî welatiyên sivîl ên Filistînê kiriye, ku piraniya wan jin û zark û danemr in, lewma em jî dê li ser nehêlana kelehên dijminî berdewam bin”.

Wê komê gelek caran ragehandiye ku êrîş kiriye ser bender û cihên hestyar ên Israîlê, berî çend rojan jî ragehandibû ku êrîş kiribû ser Benderê Esqelanê yê Petrolê li Israîlê.

Ev zêdetirî şeş mehan e ku şerê çekdarên Hemasê û artêşa Israîlê li kertê Xezzeyê berdewam e. Li dû amara dawiyê ya Wezareta Tendirustiyê ya girêdayî Hemasê, hejmara kuştiyên kertê Xezzeyê gehiştiye 35 hezar û 800 kesan û hejmara birîndaran jî gehiştiye 80 hezar û 11 kesan.