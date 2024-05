Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê behînameyekê parve dike

Navenda Nûçeyan (K24) - Ji bo wexera dawiyê ya Xudêjêrazî Dilêr Hecî Meşhûd Mela Emîn, Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî peyameke sersaxî û behîdariyê rastî malbata Xudêjêrazî kir.

Ev jî tekista wê peyamê ye:

Rêzdar Hecî Meşhûd Mela Emîn, ji bo wexera dawiyê ya kurê we Xudêjêrazî Dilêr, ez serexweşiyê li we û malbata we ya rêzdar dikim û ez hevpişkê xema we me. Xudayê mezin canê wî bi beheştê şa bike û sebir û hedarê bide we.

Mesrûr Barzanî

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê