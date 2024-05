Ahmet Turk: Deynê ji qeyum mayî 4 milyar û 875 milyon lîre ye

Diyarbekir (K24) – Hevserokên Şaredariya Bajarê Mezin a Mêrdînê bi civîneke çapemeniyê deynên şaredariyê aşkere kirin. Ahmet Turk amaje kir ku nava şaredariyên ji destê qeyuman derketine de rewşa herî xirap a Mêrdînê ye.

Di hilbijartinên 31ê Adarê de Dem Partiyê Şaredariya Bajarê Mezin a Mêrdînê bi rêjeya %57 bi dest xist û ji destê qeyum derxist. Hevserokên Şaredariya Bajarê Mezin a Mêrdînê Ahmet Turk û Devrîm Demîr jî di civîneke çapemeniyê deynê şaredariyê yên ji serdema qeyum mayî aşkere kir.

Hat ragihandin ku deynê ji qeyum mayî 4 milyar û 875 milyon û 802 hezar lîre ye. Ahmet Turk da zanîn ku deynê elektrîkê yê 600 milyon lîre ye jî ji serdema qeyum maye û saziya kehrebê xwestiye ji ber wê kehrebeya şaredariyê qut bike. Di civînê de baş hate kêşan ku rewşa şaredariya bajarê Mezin a Mêrdînê gelek xirap e.

Hevserokê Şaredariya Bajarê Mezin a Mêrdînê Ahmet Turk got: “Di nava bajar û navçeyên Bakurê Kurdistanê de rewşa herî xirap a Mêrdînê ye. Her meh ji banqeyê 150 milyon lîre bo mûçeyan tê lê rewş ewqasî xirap e ku mûçeyên karkeran dikevin bin metirsiyê. Serdema qeyuman de qet elektrik nehatibu qutkirin lê 4 caran ji ber deynê qu ne deynê me ye hewl dan elektrîkê qut bikin.”

Di civînê de hat gotin ku gelek avahiyên şaredariyê bo saziyên dewletê ên din hatine dewirkirin. Rayedarên Şaredariya Bajarê Mezin a Mêrdînê amaje kirin ku her çiqas deynên şaredariyê dibin asteng ku xizmeta bajêr bikin, ewê bo xizmetê rêyekê bibînin.

Sekreterê Giştî yê Şaredariya Bajarê Mezin A Mêrdînê Racî Bîlîcî ji K24ê re got: “Ji Kurdistan ji Yekîtiya Ewropayê û ji bajarên mezin emê hewl bidin alîkariyê bistînin. Dema ji bajarên wek Erbîl, duhok û silêmaniyê alîkarî were û hevkarî çêbe dê watedartir be jî. Em dixwazin gel wan bajaran protokolan jî îmze bikin.”

Şaredariya Bajarê Mezin a Mêrdînê bo deyn û xizmetan 3 rê dane ber xwe, yek ew e ku ji fonên yekîtiya Ewropa sudê wergirin, ya din ew e ku bi şaredariyên mezin re protokol îmze bikin, yek jî ew e ku sudê ji dahatên geştiyariyê wergirin.