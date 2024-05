Cotkaran dest bi dirûna genim kirine lê Rêveberiya Xweser hîn jî nirxê wî diyar nekiriye

Navenda Nûçeyan (K24) – Cotkarên Rojavayê Kurdistanê dest bi dirûna genim kirine, lê gazindan dikin ku hîn jî Rêveberiya Xweser nirxê genim û mîkanîzma wergirtina genim jî destnîşan nekiriye. Herwiha daxwaz ji rêveberiyê dikin ku bi zûtirîn dem nirx destnîşan bike, yan jî rêyekê ji wan re bibîne ku genimê xwe bifroşin.

Cotkarên Rojavayê Kurdistanê dest bi dirûna genim kirine. Cotkarên gundê Xizêmok yê gundewarê dirbêsiyê dibêjin, tevî barana baş ya îsal lê germa vê dawiyê bandoreke neyînî li berhemê genim kiriye, herwiha dibêjin ku heta niha çarenivîsa berhemê xwe nizanin, ji ber ku hîn jî Rêveberiya Xweser nirx û mîkanîzma wergirtinê jî ranegihandiye.

Cotkar Seîd Meter got: “Berhema me ne wek texmîna me bû. Destpêkê seqa hat, piştre pêleke germê hat, ziyaneke mezin gihîşt cotkaran. Lê em nizanin em ê berhemê xwe bi kû ve bibin, kes genim ji me wernagire û hîn nirxê wî jî diyar nebûye.”

Bazirgan jî dibêjin îsal lêçûyêna çandiniya genim gelek bû, lewma ew hêvî dikin ku nirxekî guncayî ji aliyê Rêveberiya Xweser ve bê destnîşan kirin, dibêjin jî eger rêveberî genimê wan wernegire, bila çareyekê ji wan re bibîne. Li aliyekî din jî karker gazindê ji kirêya xwe ya rojê dikin û dibêjin ku tê ra pêdiviyên sereke yên jiyana wan nake.

Bazirganê genim Bavê Lewend dibêje: “Em genim dikirin, lê hîn jî nirxê genim diyar nebûye. Em hêvî dikin ku Rêveberî di demeke zû de nirxê genim diyar bike, ta ku xelkê me karê xwe bike, eger rêveberî genim nakire, bila rêyekê ji xelkê re veke.

Karker Macid ElEhmed dibêje: “Em deh kes di male de ne û ez kolber kar dikim. Her tonekê bi 15 hezar lîre em radikin û 5 kes li vir in, kirêya min a rojê ji 15 hezar û heta 50 hezarî dibe, lê ev têra pêdviya jiyanê nake.

Sala bûrî Rêveberiya Xweser nêzîkî 1.3 milyon ton genim, bi buhayê 43 sentên Amerîkî ji her kîloyekî re kirîbû. Berpirsiyarên Rêveberiya Xweser beriya niha gotibûn, ew ê di demsala çandiniyê ya sala 2024an de jî tevahiya berhema genim ji cotkaran bikire.