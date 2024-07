Şandeke bazirganî ya parêzgeha Qezwînê li Hewlêrê ye

Navenda Nûçeyan (K24) - Şandeke Odeya Bazirganî ya Parêzgeha Qezwînê serdana Yekîtiya Hawirde û Hinardekarên Herêma Kurdistanê li Hewlêrê dike û pê re danûstandinan li ser berfirehkirina peywendiyên bazirganî yên navbera her du aliyan dike.

Serokê Tayê Hewlêrê yê Yekîtiya Hawirde û Hinardekarên Herêma Kurdistanê Resûl Hacî Omer ji aliyê xwe ve ragehand, “Ew şanda bazirganî ji 50 kompaniyên warên cuda cuda pêk hatiye û dixwaze tevlî Pêşangeha Navdeweltî ya Hewlêrê bibe.”

Resûl Hacî Omer herwesa got, “Wê şandê daxwaza hevahengiya bazirganî kiriye û me jî li Yekîtiya Hawirde û Hinardekarên Herêma Kurdistanê amadehiya xwe diyar kiriye.”

Herwesa Serokê Odeya Bazirbganî ya Navdewletî ya Parêzgeha Qezwînê Mehdî Ebdiyan, ku bi hevaltiya şandeke bazirganî ya wê parêzgehê serdana Hewlêrê kiriye, ji K24ê re ragehand, “Zêdetirî sêyeka berhemên parêzgeha Qezwînê hinardeyî Herêma Kurdistanê tên kirin, lewma jî bi merema pêşxistina peywendiyên bazirganî û vekirina pêşangeheke girêdayî berhemên parêzgeha xwe serdana Hewlêrê kiriye.”

Mehdî Ebdiyan herwesa got, “Me ew şanazî heye, ku ji bo danûstandinên li ser alîkariya bazirganî ya dualî û herwesa ji bo vekirina pêşangeheke berhemên parêzgeha me, em bi şandekê re hatine Hewlêrê. Ez li vê derê daxwazê ji welatî û bazirganan dikim ku serdana wê pêşangehê bikin û berhemên parêzgeha me bibînin.”

Li dû zanyarên Serokê Odeya Bazirganî ya Navdewletî ya Parêzgeha Qezwînê, di 15 salên borî de 50% ya berhemên parêzgeha Qezwînê hinardeyî Îraqê hatine kirin. 70% ya wan berhemên hinardeyî Îraqê hatine kirin jî hatine Herêma Kurdistanê. Wesa jî sêyeka hinardeyên parêzgeha Qezwînê ji bo Herêma Kurdistanê bûne.

Mehdî Ebdiyan eşkere jî kir, “21 komelgehên pîşesazî li parêzgeha me hene. Me sê hezar û 740 kargehên pîşesazî yên berhemîner hene. Hezar û 50 kompanî di warên çandinê û gulan û samanê masiyan de çalakiyan dikin. 60% ya keresteyên pakijkirina Îranê û 50% ya kaşî û sîramîkî û 50% ya kişmiş û zeytûnên Îranê li parêzgeha me tên berhemanîn.”