Mehma Xelîl: Bazirganî bi pirojeyên damezrandinê û xizmetkariyan ên Şingalê tê kirin

Navenda Nûçeyan (K24) - Perlemanterê Kurdistanê Mehma Xelîl rexneyê li Hikûmeta Îraqê digire û radigehîne, “Ew sozên Serokwezîrê Îraqê ji bo avedankirin, asayîkirin û vegerandina awareyên Şingalê dabûn nayên bicihanîn û bazirganî bi çend pirojeyan tê kirin.”

Perlemanterê Kurdistanê Mehma Xelîl di konferanseke rojnamevanî de got, “Pirojeyên xizmetkarî û avedankirina fermangehên Şingalê bi sistî û lawazî bi rê ve diçin, herwesa bazirganî jî bi hin pirojeyan tê kirin. Heta niha çi pirojeyek nehatiye bicihanîn, herwekî çawa li parêzgeha Neynawayê û Wezareta Navxwe ya Îraqê bazirganî bi damezrandina pileyên wezîfî yên polîsan hat kirin, di demekê de ku li dû lihevkirina asayîkirina rewşa Şingalê diviyabû 2 hezar û 500 polîs ji xelkê resen ê Şingalê hatiban damezrandin lê bazirganî pê hatiye kirin.”

Mehma Xelîl herwesa got, “Hemî xemsariyên di rêya bicihanîna lihevkirina Şingalê û asayîkirina rewşa Şingalê de bûne sedema nemana baweriyê, lewma jî me wekî nûnerên xelkê Şingalê û Civaka Êzidiyan biryar daye ku li Dadgeha Bilind a Federalî ya Îraqê skalayê tomar bikin û peyam û daxwaziyên xwe bigehînin şandiyên navdewletî. Eger ne, em dê biçin Dadgeha Navdewletî, ji ber ku gefên komên çekdar ên neqanûnî li Şingalê her berdewam in.”

Navbirî herwesa got, “Ez dipirsim ka çima heta niha Hikûmeta Îraqê sedema venegeriyana xelkê Şingalê napirse û naxwaze sedema wê bizane. Lewma jî em dixwazin çavdêrên navdewletî biçin Şingalê û rasterast serperiştî û çavdêriya piroseya asayîkirina rewşa Şingalê û vegeriyana awareyan bikin.”