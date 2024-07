Mesûd Pizîşkiyan: Têkiliyên Îranê bi welatan re dê li ser bingeha aqil û berjewendiyan bin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokkomarê nû yê Îranê dibêje, Îran kar dike ji bo peywendiyên xwe bi welatan re li ser bingeha hîkmet û berjewendiyan be . Herwiha got: “Ew ji bo rakirina cihêkariyê di nav civakê de dixebitin û her kes xwedî rûmeta xwe ye.”

Serokkomarê nû yê Îranê Mesûd Pizîşkiyan îro 30.07.2024am di merasima sûndxwarinê de gotarek pêşkêş kir û tê de got, hilbijartina wî wek serokomarê nû yê Îranê dê erk û berpirsyariyên wan zêde bike. Her wiha derfetekê peyda dikin ji bo baştir têgihiştin pirsên welat û navçeyê û serederiyê bi wan re bikin.

Mesûd Pizîşkiyan got, hilbijartina wî wek serokkomar, derfet daye wî ku zehmetiyên xelkê welatê xwe û kirîza navxweyî fam bike. Hewwiha ev jî dê ji wan re bibe derfetek ji bo bikarin çaksaziyê di “serederiya xirab a welatên hêzdar li hember gelê Îranê” de bikin.

Amaje bi wê jî kir, li Îranê zemîneke nû ji bo zêdekirina têkilî û hevahengiya di navbera saziyên dewlet û hikûmetê de derketiye holê û erkên hevpar hildigirin ser xwe, bi taybetî ku hikûmet xwe xwediyê taybetmendiyên civakê dibîne.

Serokkomarê nû yê Îranê bal kişande ser wê yekê ku pêwîstiya Îranê bi derbaskirina rewşa aloz a niha heye. Herwiha got: “Jin û ciwanên Îranî zincîrek bi hev ve girêdayî ne û derfetek din ji her kesî re peyda dikin ku beşdarî derbaskirina zehmetiyan bibin.”

Îro bi beşdariya zêdetirî 70 şandên biyanî û 600 rojnamevanên îranî û biyanî, merasima sûndxwarina Mesûd Pizîşkiyan, wek serokkomarê nehem ê Îranê li parlemanyos Îranê birêve çû.

Di merasîmê de nûnerên welatan amade bûn û Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî jî bi fermî ji bo beşdarbûna wê merasîmê hat vexwendin û tê de beşdar bû.