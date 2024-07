Mesrûr Barzanî: Divê malbatên qurbaniyên destê rejîma berê ya Iraqê bên qerebûkirin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî peyamek di salvegera jenosîda Barzaniyan belav kir û tê de ragihand, “Devera Barzan her tim malbenda şoreş, raperîn û têkoşînê bûye, ji bo parastina mafên gelê Kurdistanê, lewma rastî gelek êrîşên wêrankirin, şewitandin û qirkirinê hatiye.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî di peyama xwe de got: “Di salvegera jenosîda Barzaniyan de, em hemû qurbaniyên vê kempîna nijadperestiyê ku rûbirûyî hovanetirîn tawana qirkirinê ji aliyê rejîma Beis bûne, bi rêz û hurmet bi bîr tînin ku ev bû destpêkek bû ji bo kempînên din ên enfalên li Germian û Badînan, kîmyabarana Helebce û jenosîdê li deverên din ên Kurdistanê.”

Tekez kir jî: “Devera Barzan her tim malbenda şoreş, raperîn û têkoşînê bûye, ji bo parastina mafên gelê Kurdistanê, lewma rastî gelek êrîşên wêrankirin, şewitandin û qirkirinê hatiye. Lê dijminan ti carî nekarîne giyanê xweragiriyê, daxwaz û vîna azadîxwaz a gelê wê jinav bibe. Devera Barzan heta roja me ya îro, navend û qada parastina maf û daxwazên netewî û niştimanî yên gelê Kurdistanê ye.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî diyar kir: “Hikûmeta Herêma Kurdistanê di guftûgo û danûstandinên ligel Hikûmeta Federal de, hertim tekezî li ser wê yekê kiriye ku divê malbatên qurbaniyên destê rejîma berê ya Iraqê bi şêweyekî hêja, madî û manewî bên qerebûkirin.”

Herwiha got: “Di vê boneya xemgîn de, em rêz û pêzanîna me bo gelê Kurdistanê bi giştî û xelkê Hewlêrê û derdora wê bi taybetî heye, ku bi mêrxasî bi hawara kesûkarên qurbaniyên Barzanîyan çûn û alîkariya wan kirin.”

Serokwezîr Mesrûrj Barzanî di dawiya peyama xwe de got: “Em bejna xwe li ber şehîdên enfalkirî yên Barzanîyan û hemû şehîdên Kurdistanê ditewînin û ew her dem di bîra me de ne.”